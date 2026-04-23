00403A被問爆！不敗教主「改推另一檔」　手握100張：報酬率很滿意

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台股ETF新兵「00403A」近期成為投資市場熱搜關鍵字，其特殊的選股邏輯引發投資人高度關注。對此，「不敗教主」陳重銘在臉書發文指出，該檔ETF的核心配置為「50+150」概念，與既有的「00991A」邏輯相近，皆是瞄準具備擠進前50大潛力的黑馬股；同時，他也詳解兩者之間的差別。

瞄準潛力黑馬股！「50+150」概念選股邏輯全拆解

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陳重銘發文表示，00403A的核心配置鎖定台股市值前50大企業，並進一步延伸至市值第51至200大的中大型股，由經理人主動汰弱換強，逢低布局具備「黑馬相」的個股。

他指出，這種概念並非首創，已上市的00991A同樣採取「50+100」概念，選股邏輯基本上是大同小異，目標都是為了捕捉未來有望躍升龍頭企業的投資機會。

100張實測報酬滿意！陳重銘：選股更濃縮才具優勢

談到兩檔ETF的最大差別，陳重銘分析，00991A鎖定台股市值前150大，而00403A則是前200大，範圍略廣。他坦言，「我有買了100張00991A，報酬率我很滿意！」

由於00991A的選股範圍相對濃縮，且兩者差異不大，因此他坦言，對於00403A會選擇Pass。

網喊：00403A上市是幫前輩抬轎？

對此，網友們紛紛回應，「謝謝老師分享兩者差異」、「差在操盤手而已」、「概念相同那就比操盤手功力了」、「後面上來的都是接盤俠」、「00403A上市幫00991A抬轎」。

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