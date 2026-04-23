39K快來了！權王、股王雙飆天價　台股盤中瘋漲1043點刷史上第8

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠美國總統川普宣布伊朗「無限期停火」，加上權值股王台積電（2330）與股王信驊（5274）同場飆新天價效應下，台股今（23）日在開盤不到半小廳就瘋漲1043.48點飆38921.95點新高，距39K大關只差78.05點，市場緊盯近關情怯效應。

台積電在北美技術論壇秀出新大招，更先進的製程卻可不用更昂貴的設備就做出來，台股今日開盤氣勢如虹，一舉暴衝80元追平個股史上盤中第6大暴衝，股價飆至2135元、市值一舉衝破55.11兆元都刷新紀錄。

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受到台積電狂飆刺激，權后台達電（2308）早盤漲4.96%刷2115元天價；IC設計股聯發科（2454）則因連2日漲停今盤中一度翻黑，卻又在拉回平盤震盪的路上小漲至2335元天價；鴻海（2317）漲5.43%至233元衝破1個半月新高。

高價股多頭氣勢不遑多讓，股王信驊今日盤中大漲905元至16990元新高，拉抬股后穎崴（6515）飆11490元新高。開盤僅約40分鐘，高價股中包括創意（3443）、貿聯-KY（3665）、亞德客-KY（1590）、高力（8996）、勤誠（8210）、聯亞（3081）等6檔皆亮燈漲停。