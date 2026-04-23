台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

▲台股大震盪。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

台股今（23）日大演「三溫暖」行情，開盤半小時衝上38921.95點史上新高，距3萬9千點整數關卡只差不到79點，但隨後獲利了結賣壓出籠，指數在10點15分以後急速開殺，高低震盪近1500點，發狠變臉下開盤90分鐘湧入近8000億元成交量。

股市分析師蔡明翰表示，4月以來台股短線已經漲多，以昨（22）日台股五日線月線乖離率來到8～9%，代表技術面存在過熱震盪拉回的壓力，今日出現爆量長黑棒或是十字線，投資人不必太意外，以2023年有AI以來，台股爆量長棒之後震盪，依然維持多頭格局。

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今日早盤股王台積電（2330）挾新技術利多一飛衝天，股價飆漲逾80元至2135元，隨後漲勢迅速收斂，至10點22分左右僅漲30元至2080元。

小型股波動更明顯，博磊（3581）、千附精密（6829）雙雙寫下盤中見到漲停與跌停的紀錄，震盪劇烈。

至10點半，加權指數最高為38921.95點，最低37422.43點，高低震盪1499.52點。若以漲跌表現來看，開盤半小時原漲1043.48點，10點半前一度翻黑殺逾456.47點，投資人迎來雲宵飛車行情。