車禍理賠攻防！沒外傷不代表沒事　急著和解恐少拿百萬

▲產險公司雖有在官網設立理賠專區提供相關表單，但多停留在申請格式、而非權益說明。

圖文／鏡週刊

車禍傷勢常具延遲性，法律與保險專家建議切勿「速戰速決」，因為無明顯外傷並不代表沒有失能情況，且診斷證明書與失能鑑定都需要觀察傷勢一段時間才能正確開出；也因此民眾萬一發生車禍，務必在傷勢穩定後的最佳時機再提出精準求償。

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在車禍理賠的消耗戰中，如果第一道防線是蒐集「可量化」的診斷證明，那麼第二道防線則是「察覺隱藏傷勢」與「精準掌握鑑定時機」。許多受害者因心力交瘁，往往急於在事故初期達成和解，卻忽略了身體傷情的延遲性與失能鑑定的法定週期，最終導致理賠金與實際損失出現巨大鴻溝。

累積處理逾千件理賠案、從業超過20年的保險課程講師鄭正一分享曾經處理的案例。受害人因發生車禍導致肋骨多處骨折，外表看來並無明顯外傷，原本打算簡單和解；然而在協助理賠的過程中，鄭正一卻察覺到對方走樓梯時會異常氣喘、呼吸不順，建議前往醫院進行失能等級鑑定。

檢測結果出人意料，該名受害者的肺功能已實質受損，最終被判定為失能等級「第七級」。鄭正一嘆，這類情況若無人指點，一般消費者根本難以察覺肺功能與車禍的因果關係。

他進一步強調，受害者的請求權基礎涵蓋薪資損失、失能補償、勞動力減損、看護費及慰撫金五大項，若忽略了隱形傷勢，損失的可能是高達百萬元的失能補償。

事實上，車禍理賠中最具爭議的莫過於「失能認定」。鄭正一分析，強制險有嚴格的鑑定週期：腦部或胸腹臟器傷勢，通常需在事故半年後方可鑑定；若涉及肢體關節損傷，則需術後觀察一年。若受害者在傷勢尚未穩定時就急著開立證明並和解，往往會因不符「永久失能」定義而無法獲得相關理賠金。

此外，「勞動力減損」評估同樣需要時間。曾任多家產險公司法律顧問的璞實法律事務所律師張惇嘉指出，發生車禍的第一步絕不是急著和解。他曾見過許多案例因急於回歸生活，在經濟、心理壓力下接受不對等條件，卻未料傷勢在數週後才惡化。

執業近30年、手上有6成都是車禍案件的律師柯清貴也提到，若制度能做到三件事，包含明確列出應備文件、清楚說明可賠項目、對無爭議部分先行給付，就能大幅減少不必要的拉鋸。

柯清貴也提醒，傷勢與車禍關聯性遭到質疑時，能調取1至3年的病歷，證明過去沒有相關傷勢的就醫經驗。另一個容易被保險公司質疑的是看護費用證明，他表示，若是進行法律訴訟、由家人看護，法官並不會要求受害人提供證據證明，也一樣能拿到賠償金。

車險理賠牽涉醫療、法律與專業鑑定，複雜度居險種之冠。在保險公司擁有強大精算與法律團隊的背景下，受害者唯一的自保之道，就是「多留意自己的身體反應」並保持耐心。不因求快而妥協、不因無外傷而大意，唯有給予身體足夠的觀察期，並在正確的鑑定時機點提出專業數據，才能保障自己應有的權益。https://youtu.be/90ljziXQXyI?si=oywpYDBKJurHWLGs



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