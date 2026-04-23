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同一傷勢賠償差10倍　一場車禍掀開理賠不對等真相

麵攤老闆鍾金虎（左）車禍後爭取理賠，值得注意的是，同一傷勢理賠金額差距竟達10倍。

▲麵攤老闆鍾金虎（左）車禍後爭取理賠，值得注意的是，同一傷勢理賠金額差距竟達10倍。

圖文／鏡週刊

一樣的傷勢，為什麼理賠金額可以差到10倍？52歲的麵攤老闆鍾金虎，在一場車禍後腦出血開刀，一開始卻只能拿到12萬元賠償；直到補強醫療證據、完成失能鑑定，最終才以約125萬元和解。車禍理賠中一個關鍵的現實，理賠金額高低，往往不只取決於傷勢本身，而在於證據與制度如何被運用。 

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「我都已經腦出血開刀了，結果只賠12萬元，這合理嗎？」坐在自家的麵攤旁，52歲老闆鍾金虎語氣中仍難掩憤怒。2年前的一場車禍，讓他從原本手腳俐落、撐起一家生計的小吃店老闆，變成了說話卡頓、手部無力的失能者。他頭上的手術傷痕，記錄了車禍慘況，也見證後續求償之路的艱辛。

回溯事故當天，鍾金虎正騎車前往市場採買，卻在途中遭汽車撞飛。依現場紀錄，他當時仍可自行起身並走上救護車，但這段過程，他事後完全沒有印象；送到急診後，X光也未顯示明顯骨折，當日便出院返家。誰知，真正的危機卻在離開醫院後才悄然爆發。

回家後，鍾金虎開始出現手部無力、拿不住筷子，甚至言語不順與劇烈頭暈。隔日再次就醫，診斷結果嚇壞家人。「醫生說是顱內慢性出血」，鍾金虎說。因為當時正值農曆年前夕，醫療處置偏保守，但症狀並未改善。後續在家人協助下轉院手術，病況才逐漸穩定，卻仍留下難以完全恢復的後遺症。

然而，這段驚心動魄的醫療歷程，在理賠初期卻遭遇了專業牆的阻隔。

由於肇事者投保車體險並涵蓋第三人責任險，後續由產險公司出面談判。肇事者投保的產險公司以「因果關係」為由，主張鍾金虎事故當下行動如常且當日出院，顯示傷情輕微；而腦出血的診斷是在隔日才出現，存在時間落差，因此不見得與車禍有關。

在「從嚴認定」的邏輯下，鍾金虎提出的醫療費、收入損失及術後營養補充品等多項支出幾乎全遭否決。再加上車禍鑑定後，鍾金虎須負擔3成肇事責任，還要賠償對方車輛損失，原本應是救命錢的理賠金，最終竟縮水至僅剩12萬元。

2次調解失敗後，鍾金虎在期限內提出刑事告訴，並尋求理賠顧問協助。案件重新整理後，逐步補強醫療證據，釐清傷勢與事故之間的關聯性。關鍵轉折出現在失能鑑定，因為理賠顧問觀察到他語言表達明顯異常，建議申請鑑定，最終被認定為第7級失能，確認腦部出血已影響語言中樞神經。

歷經近2年的文件往返與攻防，雙方最終以約125萬元達成和解，其中70多萬元來自強制險失能給付，其餘則涵蓋醫療、復健與精神慰撫金；原先僅以最低投保薪資計算的收入損失，也調整為以月薪3.6萬元認定。

傷勢從未改變，改變的是證據的強度、認定的觀點，以及對制度的使用方式。當理賠結果不再純粹取決於受傷程度，而是取決於當事人是否「懂得爭取」、與「談判技巧」時，受害者面對的早已不只是意外後的身體復健，更是一場關於專業資訊不對稱的嚴酷考驗。

而在複雜的制度面前，如何補齊資訊落差、找回應得的公正，成為每一位車禍當事人必須面對的現實。https://youtu.be/90ljziXQXyI?si=oywpYDBKJurHWLGs

 


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車禍理賠落差2／一個人對上一套專業體系　理賠不是比傷勢而是比誰更懂制度
車禍理賠落差3／結構性漏洞下的理賠現實　三大斷層揭不公平根源

關鍵字： 鏡週刊保險理賠

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