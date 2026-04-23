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SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

▲▼SpaceX公布9位太空人，以及天龍號太空船的內裝與太空設備。（圖／路透社）

▲SpaceX正式遞件申請IPO、示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

特斯拉執行長馬斯克旗下的航太霸主SpaceX正式遞件申請IPO（首次公開發行），但IPO提交的文件直言，太空建造AI資料中心最終可能無法順利商業化，受此影響，低軌衛星類股今（23）日全面走跌，包括昇達科（3491）、華通（2313）等8檔伴隨台股拉回重挫觸跌停。

《路透》21日報導，美國證券法規定，招股說明書必須列出風險因素，SpaceX在IPO前提交的文件中詳列了多項業務風險，根據《路透》取得的S3文件摘要，SpaceX認為「開發軌道AI運算，以及進行軌道、月球與星際工業化等計畫都還在初期階段，牽涉到非常複雜的技術以及未經實證的科技，在商業上未必可行。」

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文件指出，未來在軌道運行的AI資料中心，「將在嚴峻且難以預測的太空環境中運作，會暴露在大量且太空獨有的風險之中，可能引發故障或失效。」

報導稱，SpaceX在IPO前提交的文件中列出商業風險，這些風險之前仍未被報導，對於火箭製造商的未來提出了比馬斯克近幾周公開描述的願景更為謹慎的評估。

受到此消息面影響，台股低軌衛星概念股今天全面走弱，華通、昇達科、啟碁（6285）、兆赫（2485）、仲琦（2419）、萊德光電-KY（7717）、耀登（3138）、燿華（2367）8檔或跌停鎖死、或觸及跌停。

關鍵字： SpaceXIPO太空AI低軌衛星台股

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