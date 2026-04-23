00403A首日募資逼近400億元　「師兄」00981A規模衝破1900億助攻

▲統一00403A募集首日吸金近400億。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股頻頻刷新高，ETF投資風潮從被動追蹤指數，轉向主動式選股，而統一投信挾著主動統一台股增長（00981A）驚人報酬率，昨（ 22）日正式展開為期三天募集的統一台股升級50主動式ETF（00403A），通路站傳出募資近400億，惟統一投信不予證實，多家通路都釋出熱銷訊號。

00403A同門師兄00981A去年5月15日以10元掛牌，到今（23）日股價創下28.06元新高，根據保管銀行彰銀揭露資訊，00981A成立時市場對主動式ETF仍很陌生，成立規模僅28.22億元，不料精準抓到飆股，掛牌後股價、規模水漲船高，00981A目前規模已破1900億元、受益人逼近50萬人，不論績效、規模都是台股主動ETF龍頭指標。也成為00403A募集的活廣告，投資人瘋搶卡位入手價相對偏低的00403A。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台股多頭人氣可用，統一投信趁勢再推出00403A，其訴求結合「市值投資X主動選股」雙邊特點，昨日起到明日為止三天募集期間，入手價每張1萬元，讓小資族群可以小額資金參與台股長線成長行情，成為吸金利器。

00403A成為今年主動式ETF指標案件，募資規模有機會創下台股主動ETF紀錄，預計5月12日掛牌，成為資金進入台股接棒動能。

