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木工暨家具製造展　AI賦能「木藝智造」 引領智慧木工新紀元

▲2026 WOOD TAIWAN開幕交流會上，貴賓舉起手工木質紅酒杯致意。（圖／貿協提供）

▲2026 WOOD TAIWAN開幕交流會上，貿協秘書長王熙蒙貴賓舉起手工木質紅酒杯致意。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與木工機械公會共同主辦的「台灣國際木材加工暨家具製造展」(WOOD TAIWAN)今(23)日起一連4天於臺北南港展覽館1館盛大展出。WOOD TAIWAN本年共吸引125家廠商，使用近700個攤位，以「Craft Smart! 木藝智造」為主軸，聚焦「綠色智造」、「永續生活」及「未來木材」三大核心面向，串聯機械設備、五金板材、手工具、家具製造、木結構及AI解決方案等五大應用領域。

該展為亞洲最具指標性的木工機械專業展之一。積極拓展國際市場，外貿協會透過全球63個海外據點廣邀買主來臺觀展，吸引逾50國的國外買主完成預先登記參觀，包括日本、越南、馬來西亞等國家參觀團踴躍參與。指標企業如美國百年家具製造與進口商Chromcraft Revington Douglas、加拿大最大獨立工業機械經銷商Akhurst Machinery、以及泰國建材製造商BRT INTERTECH等，皆將到場採購，預計整體將吸引逾7000名國內外專業人士參與，展現強勁國際商機動能。

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本屆展覽集結國內外指標參展廠商，包括恩德集團、龍德機械、勝源機械、廣穎機械、仕興機械等龍頭企業，同時迎來全球刀具研磨設備領導品牌德商Vollmer首次參展；此外，印尼與中國大陸亦組館進駐，顯示WOOD TAIWAN已儼然成為亞洲重要的產品展示與技術交流平台。

開幕典禮邀請立法院副院長江啟臣、貿易署經濟參事黃青雲、日本木工機械工業會副理事長長谷川英生、馬來西亞木工機械公會會長Winson Tieng、泰國木工家具協會會長Jirawat Tangkijngamwong、越南膠合板協會主席Trinh Xuan Duong等貴賓蒞臨揭幕，共同見證產業重要時刻。

主辦單位外貿協會秘書長王熙蒙表示，面對地緣政治與國際貿易環境變動所帶來的不確定性，全球供應鏈正加速重組。台灣木工機械產業憑藉精密製造與高品質優勢，長期穩居全球重要供應國地位。未來將持續以創新為核心動能，推動產業邁向智慧製造與永續發展新階段。

台灣木工機械工業同業公會理事長張銀恭指出，臺灣業者以卓越的製造實力、靈活客製化服務，以及穩定的品質，深受國際市場的信賴。面對產業轉型關鍵期，導入AI與自動化以提升效率、降低人力負擔，並落實節能減碳與環境友善，將是未來發展的重要方向。

展覽期間同步舉辦採購洽談會、木工機械設計競賽、買主之夜、木結構永續論壇與主題導覽等活動，深入解析產業趨勢與技術發展；並透過「木藝智造坊」及「木香熟成?味蕾饗宴」等體驗活動，結合工藝與生活美學，展現木質材料在日常生活中的多元應用。

WOOD TAIWAN將於4月23日至4月26日在南港展覽館1館4樓展出，歡迎線上預先登記後免費入場。

更多展覽資訊，可至活動官方網站查詢www.woodtaiwan.com.tw

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關鍵字： 木工暨家具製造展AI賦能木藝智造慧木工

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