Grab收購台灣foodpanda　公平會：補件中尚未審查

▲公平會表示，Grab收購台灣foodpanda在補件中尚未審查。（示意圖／記者蕭筠攝）

文／中央社

東南亞叫車與外送龍頭Grab於3月27日向公平交易委員會遞交收購foodpanda台灣業務的申請。公平會代理主委陳志民表示，目前尚在補件階段，文件完備後，才會正式審查；公平會會就外界關注的跨公司持股是否存在競爭疑慮，審慎評估。

Grab先前宣布，以約6億美元（約新台幣193億元）收購foodpanda台灣業務，若公平會審查通過，Grab預計於2026年下半年完成交易，規劃2027年上半年完成平台整併，將原foodpanda用戶全面轉移至Grab應用程式。不過Uber是Grab最大的機構股東，持股約13%；如今Grab收購台灣foodpanda，引發「繞道」投資疑慮。

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陳志民今天出席立法院經濟委員會，朝野立委均關注Grab收購台灣foodpanda結合案。陳志民表示，公平會審查時，將關注背後股權、交叉持股等議題，然而，法律未禁止跨國持股，因此公平會若以此理由質疑，必須有具體事證，包含事業過去是否以交叉持股進行限制競爭。

立委關切，公平會審查以市占率為重點，是否會留意勞工與消費者權益。陳志民表示，以勞工議題為例，勞動部有其關切焦點，公平會則是回歸市場競爭機制審查，可能會界定勞動力需求市場，從中觀察平台與勞動力供給彼此供需情況，同樣聚焦勞工議題，但審查重點在市場競爭機制，與勞動部職掌不同。

立委也關切，此案牽涉層面廣泛，應兼顧勞工、消費者與商家權益。 陳志民表示，平台經濟性質特殊，參與者既是共生，又存在潛在利益衝突；公平會審查過程會徵詢其他部會意見，以實質跨部會合作的方式進行。

對於後續審查時程，陳志民說明，補件並未設定時限，只要資料齊備，公平會便會正式受理、進行審查，原則上於30個工作天內完成，必要時可延長60日，最長不超過90個工作天。