HTC股東會紀念品曝光！　今年送「三角肩背包」

▲HTC股東會紀念品今年送「三角肩背包」。（圖／HTC提供）

記者高兆麟／台北報導

擁有16.73萬股民的前任股王HTC（宏達電，2498)每一年的股東會禮品都掀起話題，讓不少投資人爭相買進入手，今年的股東會禮品今（23）日也曝光，將送出三角肩背包，平時可收納為輕巧的三角小包，方便隨身攜帶，更採用防潑水材質，兼具功能性與風格感，預料又將掀起熱潮。

HTC表示，宏達電股東會紀念品近年因兼具實用性與時尚感，持續成為股東間關注焦點。不同於一般股東會紀念品多以商品卡或民生用品為主，宏達電更著重於打造能真正融入日常生活、兼具設計感與使用價值的質感好物。從近幾年一推出即迅速索取一空，並廣受好評的多功能後背包、隨身保溫杯袋組、雙面抗UV機能帽、多彩環保對杯，每年紀念品皆以獨特設計展現宏達電在科技創新之外，對生活美學與人文品味的重視。



宏達電今日公布股東會紀念品，推出「HTC 三角肩背包」。此款設計兼顧輕便與實用，平時可收納為輕巧的三角小包，方便隨身攜帶；展開後則可作為時尚肩背包使用，滿足日常外出、多元穿搭與隨行收納需求。包款採用防潑水材質，提升耐用性，並附有登山扣環設計，可靈活應用於不同生活情境，兼具功能性與風格感。