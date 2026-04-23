東聯互動攜手明志科大　舉辦捐血活動推社會公益

▲東聯互動攜手明志科大舉辦捐血活動推社會公益。（圖／東聯互動提供）

記者高兆麟／台北報導

東聯互動（7738）日前攜手明志科技大學舉辦社會捐血公益活動，透過結合多語服務與金融知識宣導，導入金融科技應用情境，促進外籍族群參與台灣公共事務，並以具體行動落實「科技向善（FinTech for Good）」與ESG永續發展理念。

東聯互動表示，本次活動在既有校園公益架構下，進一步結合跨境金融服務經驗，建立「公益參與 × 金融教育 × 多語支持」的整合模式。現場設置涵蓋菲律賓、印尼、越南及泰國語言的多語宣導機制，除協助外籍學生理解台灣社會參與及公益回饋機制外，亦同步提供金融防詐、合法金融管道及數位安全等相關資訊，降低語言與資訊落差所帶來的金融風險，並提升外籍族群對正式金融體系的認識與信任。

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東聯互動協理張家豪表示，金融科技的發展除提升服務效率外，更應回應金融安全與社會結構需求。東聯互動長期投入跨境金融服務，透過導入標準化資訊揭露與多語溝通機制，協助外籍族群接軌合規金融體系，降低非正式匯兌及資訊不對稱所可能衍生之風險，並逐步建構具可持續性的普惠金融服務模式。

隨著外籍人口持續成長，其金融服務需求與風險管理議題亦日益重要。東聯互動表示，透過將金融科技導入校園及社群場域，有助於建立早期金融認知與正確使用習慣，進一步強化整體金融體系的穩定性與包容性。

東聯互動指出，本次活動亦呼應政府近年推動金融普及、數位轉型及防制詐騙等政策方向。透過提供合法金融管道資訊與風險辨識知識，有助於降低地下匯兌與詐騙行為之誘因，並提升跨境資金流動之透明度與可監理性。東聯互動強調，未來將持續強化數位監理、個資保護及跨境合規機制，配合監理政策發展，建構兼具效率與風險控管之金融服務架構。

活動期間，明志科技大學校長劉祖華親自頒發感謝狀，肯定東聯互動在公益推動與國際交流上的貢獻。東聯互動表示，將持續以金融科技為基礎，深化公益參與與制度建構，促進社會共融，並支持金融體系之長期穩定發展。