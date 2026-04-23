台股單日強震1700點！法人看「技術面修正」喊免驚　AI趨勢仍在

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（23）日在台積電（2330）創下2135元新高價，台股寫下38921點新高，衝高之後急速下殺來到37164點，高低震了1700點，上市成交量有可能超1.4兆，盤勢震盪如此之大，股市分析師蔡明翰表示，4月以來台股短線已經漲多，以昨（22）日台股五日線、月線正乖離率來到8～9%，代表技術面存在過熱震盪拉回的壓力，2023年有AI產業以來，台股出現結構性改變，爆量長棒之後震盪，有基本面支撐依然可維持多頭格局。

4月以來台股漲點高達6千點，今日逼近3萬9千點大關，蔡明翰說，日均線與月線正乖離率來到8～9%，這代表累積獲利了結賣壓有待宣洩，今日震盪可為短線過熱、漲多後拉回，還不算趨勢改變的下跌，投資人無須過度恐慌，不過今日爆量收黑就技術面看來，的確是負向因子，需要有時間來化解，日線與月線正乖離率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過往只是台股出現爆量長黑，市場都視為趨勢反轉警訊，蔡明翰觀察，2023年自從有AI產業出現後，台股價量出現結構變化，當台股爆量後，經過一段指數（價）整理過後，後續有基本面推升下，依然可以有創新高空間。

蔡明翰分析，如果今日台股出現爆量後長黑K棒，或是收十字線並不意外，投資人應回歸理性檢視持股基本面，以3月外銷出口數字來看，進入第三季旺季科技產業動能還是值得期待。



