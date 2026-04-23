反指標發威！台股大怒神　他驚「原來是巴逆逆進場了」：買00981A

▲台股創高後又下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者施怡妏／綜合報導

4月以來台股大漲6千點，今（23）日11點20分左右上市成交量突破1兆元，台股主動式ETF主動統一台股增長（00981A），在12點17分成交量突破百萬張，成為台股成交量第一上市個股；不過，指數衝高後急轉直下。有網友驚呼，原來是反指標女神巴逆逆進場了，「有夠猛，直接反轉。」

巴逆逆早上買了一張00981A

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有網友一早9點開心在Threads發文，慶祝台股大漲，歡呼「可以送假單，休特休了，大漲900點」。沒想到台股上演大怒神行情，指數衝高後急轉直下，多檔個股慘遇空襲摜至跌停，興櫃報價也多呈現一片綠油油，漲勢沒有前幾個交易日猛烈。

底下網友一片哀嚎，「寫到一半的辭職信又進垃圾桶了」、「驚不驚喜，意不意外」、「本來要請假，突然覺得我不適合放假了」、「趕快銷假回去上班了」、「在請假與上班中，選擇了加班」、「年輕人終究是年輕人」、「碎紙機今天有點吃太飽」、「我早上一進公司遞辭呈，剛剛去攔截燒掉了」。

留言區有網友透露，原來是因為反指標女神巴逆逆進場了！「吃土鋁繩-巴逆逆」在粉專發文，「我終究忍不住誘惑」，一早忍不住，進場買了一張00981A，當時時間為9點半。沒多久後，股價居然一路下跌。

底下網友紛紛哀號「硬是被砍一刀見底，女神求放過」、「櫃買的漲勢直接被毀滅白光炸了」、「難怪我剛剛蒸發六位數，還一堆個股都轉綠」、「連瑤池金母也扛不住這股靈壓」、「已經漲很多天，我第一次看到綠色的」、「想說怎突然跳水了」、「台股…受到神祕的東方力量狙擊」、「還得是妳啊」、「鋁繩大戰瑤池金母」。