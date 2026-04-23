台股爆1.4兆天量收跌164點至37714　台積電漲30元至2080

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（23日）開高走低，加權指數終場大跌164.32點，以37714.15點作收，跌幅0.43％，成交量1兆4014.97億元，為史上最大量。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲93.22點開出，指數開高走低，盤中最高達38921.95點創下史上最高點，但最低亦來到37164.44點，高低震盪1757.51點寫單日史上最大波動，終場收在37714.15點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2080元，漲幅1.46％；鴻海（2317）上漲4元至225元；聯發科（2454）下跌80元至2215元；廣達（2382）下跌13元來到322元；長榮（2603）下跌1元至201元。

今天漲幅前5名個股為興富發（2542）上漲3.4元，漲幅10％；可成（2474）上漲21元，漲幅9.98％；聯策（6658）上漲9.1元，漲幅9.96％；台達化（1309）上漲1.85元，漲幅9.95％；瑞儀（6176）上漲9.9元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為盟立（2464）下跌9.4元，跌幅10％；嘉晶（3016）下跌7.7元，跌幅10％；兆赫（2485）下跌7.1元，跌幅10％；天虹（6937）下跌32.5元，跌幅9.98％；訊芯-KY（6451）下跌49.5元，跌幅9.98％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 興富發（2542） 37.4 ▲3.4 ▲10.0％ 可成（2474） 231.5 ▲21.0 ▲9.98％ 聯策（6658） 100.5 ▲9.1 ▲9.96％ 台達化（1309） 20.45 ▲1.85 ▲9.95％ 瑞儀（6176） 109.5 ▲9.9 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 盟立（2464） 84.6 ▼9.4 ▼10.0％ 嘉晶（3016） 69.3 ▼7.7 ▼10.0％ 兆赫（2485） 63.9 ▼7.1 ▼10.0％ 天虹（6937） 293.0 ▼32.5 ▼9.98％ 訊芯-KY（6451） 446.5 ▼49.5 ▼9.98％

資料來源：證交所