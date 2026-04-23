台股爆1.4兆天量收跌164點至37714　台積電漲30元至2080

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（23日）開高走低，加權指數終場大跌164.32點，以37714.15點作收，跌幅0.43％，成交量1兆4014.97億元，為史上最大量。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲93.22點開出，指數開高走低，盤中最高達38921.95點創下史上最高點，但最低亦來到37164.44點，高低震盪1757.51點寫單日史上最大波動，終場收在37714.15點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2080元，漲幅1.46％；鴻海（2317）上漲4元至225元；聯發科（2454）下跌80元至2215元；廣達（2382）下跌13元來到322元；長榮（2603）下跌1元至201元。
今天漲幅前5名個股為興富發（2542）上漲3.4元，漲幅10％；可成（2474）上漲21元，漲幅9.98％；聯策（6658）上漲9.1元，漲幅9.96％；台達化（1309）上漲1.85元，漲幅9.95％；瑞儀（6176）上漲9.9元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為盟立（2464）下跌9.4元，跌幅10％；嘉晶（3016）下跌7.7元，跌幅10％；兆赫（2485）下跌7.1元，跌幅10％；天虹（6937）下跌32.5元，跌幅9.98％；訊芯-KY（6451）下跌49.5元，跌幅9.98％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|興富發（2542）
|37.4
|▲3.4
|▲10.0％
|可成（2474）
|231.5
|▲21.0
|▲9.98％
|聯策（6658）
|100.5
|▲9.1
|▲9.96％
|台達化（1309）
|20.45
|▲1.85
|▲9.95％
|瑞儀（6176）
|109.5
|▲9.9
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|盟立（2464）
|84.6
|▼9.4
|▼10.0％
|嘉晶（3016）
|69.3
|▼7.7
|▼10.0％
|兆赫（2485）
|63.9
|▼7.1
|▼10.0％
|天虹（6937）
|293.0
|▼32.5
|▼9.98％
|訊芯-KY（6451）
|446.5
|▼49.5
|▼9.98％
資料來源：證交所
讀者迴響