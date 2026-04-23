存款200萬「卻0張股票」　OL急問：現在進場是大韭菜？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台股今（23）日開高走低，盤中一度飆上38921.95點，創史上新高，而終場收在37714.15點。面對台股瘋狂噴出，一名手上握有200萬存款的網友，卻感到焦慮萬分，她看著身邊同事因科技股賺翻，自己卻連一張股票都沒有，急問「現在才開戶進場，是不是大韭菜？」引發熱烈討論。

存款200萬「卻1張股票都沒有」 OL急了！

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一名網友在Dcard透露，台股不斷創高，看身邊同事都在討論科技股賺幾趴，連隔壁桌平常不投資的都開始看盤，「其實自己的存款慢慢累積到200萬左右，但手上一張股票都沒有，是不是很魯？」

她表示，目前有稍微做一點功課，看好AI趨勢想從ETF入手，除了老牌的0050，更被近期績效驚人的00981A吸引，考慮是否要投入資金，「已經有先去開戶，但現在這時機點，會不會進去送頭當韭菜？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

網友齊推「分批進場」：最韭菜的是還沒開戶

面對高點入市的恐懼，多數老手建議，不要衝動All In，「其實最可怕的不是高點，是一直想結果都沒進場」、「分批進會比較安心」、「隨時都可以進場，停損設好就好了」、「定期定額就不用想這些」、「講一個更韭菜的笑話：還沒開戶。」

新手想衝00981A！內行提醒：溢價也沒人在意

另外，有內行人分析，目前台股處於大多頭、遍地開花，；不過要注意一點，目前大多人都只擔心自己賺不到，已經沒人在留意風險，「00981A溢價也沒人在意，但也不見得是壞事，股價就是一堆人堆上去的。如果是存股盤就不用看了 ，定期定額或是拉回就買。」

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