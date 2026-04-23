上市櫃飆1.8兆天量！法人「資金太興奮」陷修正　反彈全看權值股

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美股四大指數收高，台積電（2330）領頭攻堅，激勵今（23）日台股多頭幾乎兵臨3萬9千點城下，逢高獲利了結賣壓出籠，終場下挫以37714.15點作收，而上市爆出1.4兆天量，台新投顧總經理黃文清指出，今日上市衝出1.4兆天量，而上櫃也有4千億元，這代表多頭追價過度興奮警訊，AI基本面並未改變前提下，是不是趨勢還言之過早，現階段技術面、籌碼面的確過熱。

今日台股表現相當戲劇化，開盤半個小時指數一度大漲千點之多，來到38921點新高，但在獲利了結賣壓出籠，到10點10分左右，就殺到37878點平盤附近，跌到37164點又向上拉升，到下午1點左右又回到平盤。

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台股上下洗過程中，上市衝出1兆4033億天量，而上櫃則有4千億元，上市櫃合計成交量來到1.8兆。黃文清分析，台股今日1.4兆天量，出現指數急漲一大段出現，而非價漲量緩增格局，這代表現市場追價買盤過度興奮，的確基本面並沒有轉變，就論斷台股多頭趨勢轉變，還言過早！

但觀察近期強勢矽光子CPO、PCB開高走低，以及先前比集中市場強勢櫃買市場在今日震盪格局，表現更為弱勢，這也反映資金有從漲多中小型股撤離的跡象，儘就算基本面沒有變化，現階段台股暴量之後，勢必要有一段量縮階段，再配合大型權值股表現，以及其他指標一同觀察，才能有更明確方向。

