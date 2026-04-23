名仁資源攜手總盈汽車　推台灣鋰電池數位履歷

▲總盈汽車與名仁資源簽署合作備忘錄。（圖／名仁資源提供）

記者高兆麟／台北報導

國內電動巴士製造廠總盈汽車，與鋰電池處理業者名仁資源，簽署合作備忘錄（MOU），在工研院綠能所及台灣鋰電池資源產業協會協助下，共同攜手推動鋰電池數位履歷與循環應用合作，將替每顆電池建立「數位身分證」，記錄來源、製造、使用、回收完整資訊，強化台灣供應鏈韌性。

名仁資源副董事長陳奕潔表示，本次MOU簽訂是台灣鋰電池數位履歷的重要里程碑，可望成為業界典範。公司長期深耕鋰電池回收處理，具備退役電池拆解、黑粉提取與關鍵金屬資源化的完整專業量能，是國內少數能從回收端提供全鏈支援的業者。總盈汽車為國內大型客車重要製造業者，深諳動力鋰電池不只是車輛核心，更是影響安全管理、使用效能與退役回收的重要基礎，此次合作象徵製造端與回收端正式攜手，深化循環經濟。

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根據研究機構統計，2024年全球鋰電池回收市場規模約新台幣2,321億元，預估至2030年將擴大至逾新台幣7,600億元，年複合成長率達21.9%，亞太地區為全球最大市場。台灣若未能及早建立電池數位履歷標準，不僅面臨出口法規障礙，更將錯失這波關鍵金屬循環 再利用的龐大商機。

台灣二次鋰電池製造或輸入量自111年起約達1.5萬公噸，逾六成為乾電池，且九成以上依賴國外進口；退役電池中蘊含鈷、鋰、鎳、錳等關鍵金屬，若無妥善履歷追蹤，不僅造成資源流失，更加深對進口原料的依賴風險。環境部資源循環署推估，國內鋰電池回收量至2031年將成長逾10倍，若缺乏完整的數位履歷體系，後端處理效率將受到嚴重制約。

陳奕潔表示，未來透過建立涵蓋產品來源、規格、安全資訊、使用歷程與後端回收的完整數位履歷，將推動整體資源循環效率與安全管理能力的全面提升。