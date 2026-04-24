超額責任險是什麼？撞到名車賠到破產？兩大保障避開高額理賠

圖、文／國泰產險

一名大學生騎車擦撞豪車，短短幾秒鐘的意外，竟讓他背上200萬元的維修費用；另一位車主拖吊僅1公里，卻被收了2萬元。這些意外看似小插曲，卻可能瞬間掏空積蓄。許多糾紛與支出往往在事故發生後才浮現，如果事前保障不足，突如其來的開銷將會成為沉重的負擔。國泰產險指出，這些突如其來的花費，其實都能透過事先規劃超額責任險來避免。只要保障到位，就不必在意外發生後，為鉅額維修費或拖吊費用煩惱。

超額責任險是什麼？千萬元保障，避免小碰撞、大賠償

高雄鼓山區曾發生一起引發社會大眾熱議的意外，一名22歲男大生騎車左轉時，不慎擦撞市價約1,680萬元的賓利。雖然雙方車速不快、傷勢也不嚴重，但豪車車頭受損，原廠維修費竟高達200萬元。這類「小碰撞、大賠償」的案例時有所聞，國泰產險提醒車主重視保障範圍：以200萬元的維修費為例，若只投保基本50萬元的第三人責任險，剩下的150萬元就得由肇事者自己負擔。對社會新鮮人或一般上班族來說，這筆金額可能相當於好幾年的收入，甚至足以買下30台iPhone，一場短短幾秒的意外就可能讓積蓄付之一炬。

隨著高價名車越來越常見，國泰產險建議車主線上投保「超額責任險」（俗稱超跑險）。它能在第三人責任險不足時補上缺口，避免因一場小事故而背上沉重債務。對車主而言，這不只是多一份保障，更是為自己和家人準備好面對突發狀況的安心後盾。

拖吊收費爭議浮現 道路救援險更顯重要

許多車主平時未曾遇過拖吊，往往低估了這筆費用的負擔。曾有民眾分享，車子拋錨後在台北市區僅拖行約1公里，竟然被開價2萬元，甚至有民眾拖吊前被告知費用不超過4千元，最後卻被收取4萬5千元。這些事件凸顯，道路救援本身就是一筆不可忽視的支出，一旦遇上不透明的收費，更可能讓人措手不及，車輛尚未進廠維修，就得先負擔一筆不小的拖吊費。

面對這種「還沒修車先噴錢」的負擔，國泰產險建議可線上投保「道路救援險」。道路救援險能直接理賠拖吊費用，且保險公司皆有專業配合的拖吊車隊，收費標準完全透明，車主不必擔心被漫天要價。此外，若已投保車體險，通常也會隨附一定里程內的免費道路救援，讓車主在焦慮時刻不僅省下荷包，更省去處理收費爭議的麻煩。當意外發生時，只需撥打24小時免費專線0800-020-345，或是直接用 LINE 找「智能助理阿發」申請，即可獲得協助。

註：贈送之道路救援服務為本公司委託合作廠商之加值服務，非屬保險契約之權利與義務。

超額責任險、道路救援險提前到位 別讓一場意外賠掉積蓄

從百萬名車的高額維修費到動輒數萬元的拖吊費，這些案例都在提醒車主：路上的小事故，也可能演變成難以承受的大支出。表面上看似輕微的碰撞或故障，真正令人頭痛的，往往是後續的理賠金額與拖吊糾紛，不僅耗費金錢，更消磨心力。

國泰產險指出，車險規劃不只是「買個心安」，更是避免財務壓力的關鍵。若只依靠基本保障，面對豪車維修費或不透明的拖吊收費，車主往往得自行承擔龐大差額。建議在規劃時，除了透過「超額責任險」因應高額理賠風險，也應將「道路救援險」納入考量，才能有效分擔突如其來的開銷，讓車主在意外發生時，不必再為修車賠償或拖吊收費爭議煩心。即日起至2026/06/30線上投保國泰強制險+任意險抽iPhone 17，投保「超額責任險」加碼再抽Samsung液晶電視，透過完善保障與專業服務，讓每一次上路都安心。



