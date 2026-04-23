台股活水！基金、主動式ETF投資單一公司大鬆綁　上限拉到25%

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

科技產業發展快速，部分大型上市公司市值占整體市場比重持續提高，為提升基金投資彈性，金管會將在明（24）日發布函令，放寬投信基金投資單一公司持股基金（加計公司債或金融債券）淨資產價值限制從10%提高到25%，未來投信公司必須修改契約書就可以不受持股1成限制。

台積電（2330）市值突破50兆元，來到55.36兆，占台股市值比重44.3%，是唯一檔台股權重超過1成個股，又有台股權王稱號。然而台股基金、主動式ETF有單一持股占淨值上限10%限制，為了增加基金操作彈性，增進國內投信業者產業競爭力，落實資產管理業發展目標，放寬單一持股限制。

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截至3月底為止，台股基金有138檔，資產規模1兆481億元，主動式ETF有14檔，資產規模2311億元。

金管會宣布放寬投信投資限制及適用條件，投信事業運用基金資產投資於任一上市公司股票，占台股比重逾10%者，得不受證券投資信託基金管理辦法第10條第1項第8款及第17款所定10%投資比率之限制，但投資該股票比重不得超過該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重，且投資該股票加計公司債或金融債券之總金額應以基金淨資產價值之25%為限。

