台股14檔「抓去關」新名單　散熱飆股健策、記憶體宇瞻入列

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

台股上沖下洗，今（23）日高低震盪逾1700點，上市櫃暴1.4兆天量，證交所、櫃買中心盤後聯手公告14檔飆股列入處置股新名單，處置期自明（24）日起至5月8日為止，包括高價散熱股健策（3653）、記憶體宇瞻（8271）等熱門標的都入列。

以下是處置新名單：

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大東電（1623）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達30.20%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達53.50元

永光（1711）：20分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達27.36%，且4月23日之週轉率為28.30%

三晃（1721）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達46.29%，且4月23日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之7.87倍、4月23日之週轉率為19.60%

晟鈦（3229）：20分鐘撮合

理由：原訂處置到5月5日，延長刑期至5月8日，處置期間持續走高，最近6個營業日累積收盤價漲幅達43.65%

健策（3653）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達25.46%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達930元

矽力*-KY（6415）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達42.99%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達113元

睿生光電（6861）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達46.35%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達87.5 元；且4月23日之週轉率為10.21%；最近60、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅分別達249.92%與289.25%

宇瞻（8271）：20分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達35.12%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達58.50 元、4月23日之週轉率為22.37%

上詮（3363）：20分鐘撮合

理由：當日本益比為5693.75、股價淨值比為37.03且為其所屬產業類別股價淨值比之4.54倍、當日週轉率達8.33%

晶呈科（4768）：5分鐘撮合

理由：當日本益比為1,317.95、股價淨值比為16.24且為其所屬產業類別股價淨值比之5.28倍、當日週轉率達13.74%

凱崴電子（5498）：5分鐘撮合

理由：股價淨值比為7.11且為其所屬產業類別股價淨值比之1.74倍、當日週轉率達28.54%、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達10.98億元，且占當日該有價證券之總成交金額25.09%、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達11.28億元，且占當日該有價證券之總成交金額25.78%

億而得微電子（6423）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達34.95%、當日週轉率達12.05%

円星科技（M31，6643）：5分鐘撮合

理由：當日本益比為333.73、股價淨值比為12.4且為其所屬產業類別股價淨值比之2.54倍、當日週轉率達12.39%

建暐（8092）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達41.41%