台中銀爆內神通外鬼助詐團洗錢36億　金管會：找總經理「喝咖啡」

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

檢調查出台中銀（2812）有6位經理與襄理等高階主管，涉嫌助詐團開設商號帳戶進行洗錢，金額高達36億元，金管會銀行局副局長張嘉魁說明，這起事件係由去（ 2025）年底一般業務金檢時，發現金流異常主動移送檢調單位，近日內會請台中銀公司高層包括總經理到會說明案情，重申金管會對銀行行員勾結詐團不能容忍的立場。

法務部調查局宣佈破獲一起詐欺洗錢案，主嫌洪姓男子勾結台中銀多家分行主管，透過人頭公司帳戶洗錢，對於台中銀涉案部份，張嘉魁說，金管會在去年底，前往台中銀一般金檢發現金流異常，發現相關行員涉勾結詐團情事，後續配合檢調需要，在今年1月、3月有都有提供資料給檢調，後來調查局有約談主管及行員，當時台中銀也向金管會通報重大偶發。

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今年銀行局也有請台中銀陳述意見，近期會請該銀高層包括總經理到會裡說明，張嘉魁指出，金管會主動發現這起案且有一定掌握程度，已進入司法調查階段，相關案情不便對外詳述，待檢調進一步偵查後，將依涉案程度、調查情節針對相關人員予以懲處。

至於台中銀董事會成員是否要負責，前董事長王貴鋒遭起訴，依然擔任常務董事，張嘉魁則回應，金管會都會關注其董事會的執行狀態，也會督導台中銀的公司治理。

