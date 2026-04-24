兆豐舉辦水力發電投融資研討會　攜手金融同業倡議「多元綠能」政策

▲兆豐金舉辦「水力發電投融資實務研討會」，由兆豐金董事長董瑞斌(左四)及總經理張傳章 (左二)共同主持，邀請金管會副主委陳彥良(中)致詞及「永續金融先行者聯盟」本屆輪值主席第一金控總經理方螢基蒞臨指導，邀請到經濟部能源署經濟部能源署小水力發電單一服務窗口主任周承志(右三)、台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中(右二)及同德綠能總經理賴融毅 (右一)進行專題演講。（圖／兆豐金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

為協助落實「多元綠能」政策，兆豐金（2883）於昨（23）日舉辦「水力發電投融資實務研討會」，由兆豐金控董事長董瑞斌主持，邀請金管會副主委陳彥良蒞臨致詞，經濟部能源署代表及產業界專家就台灣小水力政策與推動措施、小水力發電概況、小水力發電廠設置評估與營運實務等議題，進行3場專題演講，共有逾百位金融業從業人員及產業相關代表透過實體及線上參加。

董瑞斌表示，為協助金融業者了解政府推動之淨零政策，引導金融業資金流向支持型經濟活動及關鍵戰略產業等，兆豐去年舉辦兩場投融資研討會，探討ESCO深度節能及地熱發電議題，今年度更加碼規劃了4場研討會，首場主題延續「多元綠能」政策倡議，深入探討「小型水力發電」議題；小水力發電較大型水力發電，具有裝置容量規模較小、全天候穩定發電、對環境生態衝擊較低及有助於區域能源自主等優勢，對強化電網的韌性多有助益。

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其中，經濟部能源署小水力發電單一服務窗口主任周承志在進行《我國小水力政策與推動措施》演講時提到，小型水力發電廠可一水多用、善用農田水圳，並具有穩定供電的特性，政府透過高躉購費率、單一服務窗口、放寬設置地點以及引入第三方驗證等措施，積極鼓勵民間參與。

台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中則以《台灣小水力發電概要》為題，深入討論小水力發電基本特性、台灣小水力發電市場現況及小水力電廠開發模式等三大面向，並分享小型水力發電案場開發流程、建置與營運收支結構等議題，以及借鏡日本小型水力發電廠對環境風險管控的經驗。

此外，同德綠能賴融毅總經理以產業實務經驗，對《小水力發電廠設置評估與營運實務》系統性分享，以聚焦小水力發電之規劃、評估、設計與實務管理的方式，期以協助金融業進行投融資評估。

在政府持續推動能源轉型與淨零排放政策下，小水力發電已正式納入國家能源轉型布局，作為強化分散式綠能與提升電力系統韌性的重要一環，兆豐金控身為「永續金融先行者聯盟」成員，擔任跨部門諮詢工作群召集人，持續扮演政府、產業與同業間之溝通橋梁，響應政府「能源轉型2.0」政策，推動落實「多元綠能」，引領金融業對「2050淨零排放」目標做出實質貢獻。

