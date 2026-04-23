5/1綜所稅來了！6大新制一次看　基本生活費等調升237萬戶受惠

▲2025年度綜合所得稅申報期間為今年5月1日至6月1日止。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

財政部23日舉辦2025年度綜合所得稅結算申報記者會，今年申報期間為5月1日至6月1日止，申報戶數預估有逾700萬戶。此外，今年將有6大新制上路，包含基本生活費調升，長期照顧特別扣除額調升並擴大適用範圍，預計會有237萬多戶受惠，減稅利益合計約有139億元。

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▲綜所稅6大報稅新制一次看。（AI協作圖／記者趙蔡州製作，經編輯審核）

財政部中區國稅局為了讓民眾輕鬆掌握今年綜所稅「新制」，特別將相關資訊整理出6大重點。一、每人基本生活從21萬元調高到21萬3千元，增加了3千元，申報戶基本生活費總額為「21.3萬元乘以申報戶人數」，超過依法可減除的免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出特別扣除額）合計數，差額得自綜合所得總額中減除，今年預計會有202萬戶受惠，減稅利益約129億元，相較前一年增加12億元。

二、調高長期照顧特別扣除額並擴大適用範圍，自2025年1月1日起，長期照顧特別扣除額每人每年扣除額提高至18萬元，較前一年增加6萬元，並維持排富規定，今年5月申報2025年度綜所稅時可適用。另外，勞動部雖放寬年齡滿80歲以上長者可依身分證明文件申請聘僱外籍看護，但若要列報長期照顧特別扣除額「仍應符合身心失能資格」，今年預計會有35萬戶受益，減稅利益約10億元。

三、個人在網路發表創作或分享資訊課徵綜合所得稅作業規範。個人在網路上發表創作、分享資訊，從社群媒體、線上媒體或影音平台等取得分潤性質的勞務收入，例如廣告分潤、付費訂閱分潤、直播收益分成、觀眾打賞或其他類似收入，若不符合應辦理稅籍登記及報繳營業稅規定，即屬於應申報綜所稅的範圍，所得類別為執行業務所得，業別為表演人。

四、人工生殖技術療程的醫療費用。財政部指出，個人至衛生福利部體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案之特約人工生殖機構進行療程，雖該機構不屬於公立醫院、全民健保特約醫療院、所，且未經財政部認定其會計紀錄完備正確，只要該療程費用經政府核准補助，則該療程費用減除政府補助及保險給付後，即可列報醫藥及生育費列舉扣除額。

五、線上版新增無障礙操作模式。綜合所得稅申報系統線上版今年起提供無障礙操作模式，以利視障朋友透過無障礙網頁連結報稅系統，搭配報讀軟體即可掌握報稅資訊及完成申報上傳。

六、超商多媒體資訊機（KIOSK）不再提供健保卡認證服務。今年起四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）多媒體資訊機不再提供健保卡認證服務，民眾可改用自然人憑證透過KIOSK取得查詢碼或補印稅額試算繳稅繳納單，家中無讀卡機者，可透過財政部電子申報繳稅服務網使用行動電話認證或電子憑證取得查詢碼。