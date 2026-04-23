威力彩開出詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

上市櫃飆1.8兆天量！法人「資金太興奮」陷修正 反彈全看權值股

美股四大指數收高，台積電（2330）領頭攻堅，激勵今（23）日台股多頭幾乎兵臨3萬9千點城下，逢高獲利了結賣壓出籠，終場下挫以37714.15點作收，而上市爆出1.4兆天量，台新投顧總經理黃文清指出，今日上市衝出1.4兆天量，而上櫃也有4千億元，這代表多頭追價過度興奮警訊，AI基本面並未改變前提下，是不是趨勢還言之過早，現階段技術面、籌碼面的確過熱。

台股單日強震1700點！法人看「技術面修正」喊免驚 AI趨勢仍在

今（23）日在台積電（2330）創下2135元新高價，台股寫下38921點新高，衝高之後急速下殺來到37164點，高低震了1700點，上市成交量有可能超1.4兆，盤勢震盪如此之大，股市分析師蔡明翰表示，4月以來台股短線已經漲多，以昨（22）日台股五日線、月線正乖離率來到8～9%，代表技術面存在過熱震盪拉回的壓力，2023年有AI產業以來，台股出現結構性改變，爆量長棒之後震盪，有基本面支撐依然可維持多頭格局。

大洗盤！00981A爆百萬張成交量奪冠 主動式ETF換手交戰

4月以來台股大漲6千點，今（23）日11點20分左右上市成交量突破1兆元，台股主動式ETF主動統一台股增長（00981A）在12點17分成交量突破百萬張，成為台股成交量第一上市個股，成交金額為269億，居第五大；主動群益科技創新（00992A）成交量突破40萬張，居上市成交量第二大。

00403A首日募資逼近400億元 「師兄」00981A規模衝破1900億助攻

台股頻頻刷新高，ETF投資風潮從被動追蹤指數，轉向主動式選股，而統一投信挾著主動統一台股增長（00981A）驚人報酬率，昨（ 22）日正式展開為期三天募集的統一台股升級50主動式ETF（00403A），通路站傳出募資近400億，惟統一投信不予證實，多家通路都釋出熱銷訊號。

強運！興櫃醫材股新穎開盤37分鐘漲到熔斷 閃過台股大逃殺

台北股市今（23）日上演大怒神行情，上市、上櫃指數衝高後急轉直下，多檔個股慘遇空襲摜至跌停，興櫃報價也多呈現一片綠油油，漲勢沒有前幾個交易日猛烈，不過醫材公司新穎生醫（6810）因股價飆漲逾7成，開盤37分鐘觸及熔斷規定「提前收工」，意外閃過台股大逃殺。

特斯拉擬用14A製程造晶片 英特爾盤後股價勁揚

特斯拉執行長Elon Musk週三透露，未來將在TeraFab計畫中採用英特爾先進14A製程生產晶片，市場視為英特爾晶圓代工業務的重要突破，消息激勵英特爾盤後股價上漲逾3%。

156萬股民揪心！ 0056填近4成慘遇殺盤 翻黑跌2%陷貼息

擁有156.1萬受益人元大高股息（0056）於今（23）日除息1元，昨（22）日收盤價42.61元，今日除息參考價41.61元，受到大盤走揚帶動，今日股價最高來到41.99元，填息比率約38%，不過股價在九點半之後翻黑，11點過後殺聲不止，下跌2.69%陷貼息，此次配息將於5月14日入帳。

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」 低軌衛星8檔摔跌停

特斯拉執行長馬斯克旗下的航太霸主SpaceX正式遞件申請IPO（首次公開發行），但IPO提交的文件直言，太空建造AI資料中心最終可能無法順利商業化，受此影響，低軌衛星類股今（23）日全面走跌，包括昇達科（3491）、華通（2313）等8檔伴隨台股拉回重挫觸跌停。

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點 盤中震盪近1500點

台股今（23）日大演「三溫暖」行情，開盤半小時衝上38921.95點史上新高，距3萬9千點整數關卡只差不到79點，但隨後獲利了結賣壓出籠，指數在10點15分以後急速開殺，高低震盪近1500點，發狠變臉下開盤90分鐘湧入近8000億元成交量。

台積電喊「沒依賴用昂貴機台」股價大漲 ASML應聲跌1%

晶圓代工龍頭台積電（2330）北美技術論壇最新揭示次世代製程藍圖，強調在不仰賴新一代高成本設備的情況下，持續推進晶片微縮與效能提升。消息公布後，台積電ADR及今日台股應聲大漲，ADR大漲 5.26% 至每股 387.44 美元，不過ASML則下跌1.09%，每股報1443.14美元。