IEAT已與日本17個工商團體結盟　理監事多與日本淵源深

▲IEAT理事長黃教漳(前排中)在姬路知名川飛料亭回請姬路商工會議所會頭齋木俊志郎(前排右四)等，雙方代表大合照。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

台北市進出口公會(簡稱IEAT)日本經貿考察團目前正在日本關西地區參訪，此行除了與「姬路商工會議所」簽署合作備忘錄，結為姐妹會，也拜訪另一姐妹會神戶商工會議所。考察團由理監事組成，幾乎各個都是日本通，包括理事長黃教漳在內有四位唸過日本大學，其他成員多與日本都有生意往來或是交流合作。

黃教漳是日本上智大學經濟學部經營學科畢業，台灣大學暨政治大學企管碩士，他所經營的台隆企業集團，擁有日本CAINZ公司授權HANDS品牌，經營台隆手創館，還和日本鈴木汽車公司合資，經營台鈴工業公司，Niseko和百吉冰淇淋也屬於台隆；其他投資的事業還包括普利司通、養樂多、匯豐汽車，也與日本最大平價連鎖豬排專賣店在合資經營吉豚屋。

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公會常務理事潘孟璋在日本在慶應大學念過一年日語，曾經在日本UCC咖啡實習工作一年，目前是台東興業公司副董事長，主要進口日本好侍食品知名的佛蒙特咖哩，並與其子公司在台合作經營CoCo壹番屋。

公會監事鄭世維是世紀貿易公司總經理，日本早稻田大學畢業，公司主要進口高級工具機、機械與自動化零件；另公會監事會召集人苑竣唐是太平洋電線電纜公司董事長，通曉日文，公司業務與日本方面也有合作；公會理事林正剛是神腦國際企業總監董事，主要進口3C產品，與日本方面業務往來密切。

▲IEAT理事楊健宏(右)與監事鄭世雄(左)今日同一天生日。（圖／記者張佩芬攝）

今日訪問團在晚間的餐敘中，IEAT會務人員突然為公會理事楊健宏與監事鄭世雄獻上生日蛋糕，相差三歲的兩人，都是今天生日，為這次訪問團創下難忘的驚喜回憶，也展現公會理監事會成員深厚的情誼，大家除了為兩位壽星祝壽，也預祝今年即將舉行80周年慶的IEAT能夠成為三百年長壽公會，超過德川家康政權。