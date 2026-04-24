北車商場大洗牌？新光三越傳「八搶一」拿下15年經營權　業者回應

▲台北車站大廳。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

備受矚目的台北車站商場經營權標案近日傳出結果，由百貨龍頭新光三越脫穎而出，擊敗包括微風集團、統一集團、誠品、潤泰集團及日商JR東日本等強敵，取得未來15年經營權，並享有8年優先續約權。不過對此消息，新光三越低調回應「靜候台鐵公告，感謝各界關心」。

台北車站為全台人流量最大的交通樞紐，每日進出人次約60萬，商場年營收上看30億元，被業界視為「金雞母」。此次標案吸引多達8家國內外業者競逐，競爭激烈，原本也有京站參與，但因程序問題提前出局，形成「八搶一」局面。

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▲新光三越傳出取得北車商場經營權 。（圖／資料照）

八搶一競爭激烈 評選重點不只比出價

業界分析，此次競標不僅比拚權利金，更重視整體營運與改建規劃。原先呼聲最高的統一集團規劃投入逾10億元資金，條件相當優渥；而經營近20年的微風集團則握有「主場優勢」，加上成功改造北車商場，也被視為強勁對手。

此外，擁有車站商場經驗的JR東日本同樣來勢洶洶。不過傳出最終由新光三越憑藉更具體的場域優化與招商規劃，在些微差距下勝出，讓業界認為「不意外中的意外」。

若最終結果拍板，意味著微風集團長達近20年的經營將告一段落，北車商場也將迎來新一輪改造契機。業界指出，新光三越長期深耕台北站前商圈，若順利接手，有望串聯既有據點，發揮整體商圈效益，帶動人流與業績再升級。