台積電ADR溢價16.17%　折合台股約2416.5元

快訊／金管會鬆綁禁令！ 台積電飆2140元新天價、大漲60元

受到金管會鬆綁基金、ETF單一個股上限，帶動台積電（2330）股價續攻高，今（24）日開盤半小時股價衝到2140元，大漲60元，再創新天價，台股指數一度大漲逾940點，站上38660點。

快訊／台積電漲40元至2120 台股大漲逾660點重返38K

美股23日跌多漲少，台股今（24日）以上漲148.50點、37862.65點開盤，漲勢擴大，指數逾660大漲點，回升至38300點以上。

兆豐舉辦水力發電投融資研討會 攜手金融同業倡議「多元綠能」政策

為協助落實「多元綠能」政策，兆豐金（2883）於昨（23）日舉辦「水力發電投融資實務研討會」，由兆豐金控董事長董瑞斌主持，邀請金管會副主委陳彥良蒞臨致詞，經濟部能源署代表及產業界專家就台灣小水力政策與推動措施、小水力發電概況、小水力發電廠設置評估與營運實務等議題，進行3場專題演講，共有逾百位金融業從業人員及產業相關代表透過實體及線上參加。

73萬股民注意！台新新光金擬配現金1元、股票0.1元 現金殖利率4.2%

擁有73萬名股東台新新光金（2887）股利於今（23）日公布，每股配發現金股息為1元，連同股票股利0.1元，總股利合計1.1元，創下2017年以來新高水準，盈餘配發率為57.59%，以今日23.7元收盤價計算，股息殖利約4.22%。

台中銀爆內神通外鬼助詐團洗錢36億 金管會：找總經理「喝咖啡」

檢調查出台中銀（2812）有6位經理與襄理等高階主管，涉嫌助詐團開設商號帳戶進行洗錢，金額高達36億元，金管會銀行局副局長張嘉魁說明，這起事件係由去（ 2025）年底一般業務金檢時，發現金流異常主動移送檢調單位，近日內會請台中銀公司高層包括總經理到會說明案情，重申金管會對銀行行員勾結詐團不能容忍的立場。

台股14檔「抓去關」新名單 散熱飆股健策、記憶體宇瞻入列

台股上沖下洗，今（23）日高低震盪逾1700點，上市櫃暴1.4兆天量，證交所、櫃買中心盤後聯手公告14檔飆股列入處置股新名單，處置期自明（24）日起至5月8日為止，包括高價散熱股健策（3653）、記憶體宇瞻（8271）等熱門標的都入列。

3張「王牌」 張錫談台灣娛樂產業的未來機會

談完演唱會的金融邏輯，張錫話鋒一轉，開始描繪他眼中、台灣的位置。張錫認為，未來的機會，主要集中在三個關鍵方向。

拚2千萬名觀光客來台 賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長

中華民國觀光旅館商業同業公會今天召開第七屆會員大會，全國商總榮譽理事長賴正鎰以高票當選理事長。對於再度披掛上陣，賴正鎰強調，他會與旅遊相關公會聯手，持續努力為台灣觀光產業發聲，包括爭取政府加強建設觀光旅遊硬體設施、重啟兩岸開放旅遊，他更向政府喊話，「只有把台灣觀光大餅再做大，才能做到三年內衝破來台2,000萬人次的目標。」

用金融腦解讀娛樂生意 張錫：演唱會比電影更好投資

當外界還在用「從金融圈跨界到娛樂圈」來形容寬魚國際首席顧問、國泰投信前董座張錫的華麗轉身時，他看待這件事的角度，顯然不是單純的跨界，而是產業邏輯的延伸。

台股活水！基金、主動式ETF投資單一公司大鬆綁 上限拉到25%

科技產業發展快速，部分大型上市公司市值占整體市場比重持續提高，為提升基金投資彈性，金管會將在明（24）日發布函令，放寬投信基金投資單一公司持股基金（加計公司債或金融債券）淨資產價值限制從10%提高到25%，未來投信公司必須修改契約書就可以不受持股1成限制。