「下一個輝達」在台灣！　AI浪潮成最大紅利贏家

▲台積電董事長魏哲家（左）、輝達創辦人黃仁勳（右）。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

投資媒體《The Motley Fool》近日發布最新報導，大膽預測「台積電」將在2030年成為「下一個輝達」。雖然目前輝達在AI加速器市場擁有高達九成市佔，但隨著全球AI基礎建設支出預計在2026年達到6600億美元，無論各大雲端巨頭如何開發客製化晶片，最終仍必須高度依賴台積電的先進製程與製造能力。

台積電的營收表現已證明其在AI浪潮中的核心地位，第一季營收達359億美元，年增率逼近39%，毛利率更攀升至66.2%。其中，高效能運算的營收占比從去年同期的46%大幅成長至61%，顯示AI已成為推動業績增長的關鍵引擎；分析師更看好其營收將在2030年衝上3115億美元，僅需四年就能實現翻倍成長。

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掌握先進製程與封裝核心技術

目前全球AI基礎建設的擴張，正受限於先進晶片的製造與封裝產能，特別是連結處理器與高頻寬記憶體的CoWoS封裝技術持續供不應求。由於台積電掌握全球約72%的純晶圓代工市場，以及超過90%的先進製程產能，使其在供需失衡的市況中擁有極強的定價能力，穩坐半導體產業鏈的最關鍵戰略位置。

▲黃仁勳宴請台積電高層，並與魏哲家幫民眾簽名。（圖／攝影中心翻攝）

與其他晶片設計公司不同，台積電的商業模式並非直接參與「誰的AI晶片最強」的競爭，而是選擇與「輝達」、超微（AMD）及博通（Broadcom）等巨頭深度結盟。由於針對特定製程設計晶片需要極高的整合度與多年研發，一旦產品進入量產階段，客戶更換供應商的難度與成本極高，這也讓台積電建立了難以撼動的競爭護城河。

資本支出飆五百億維持領先

為了維持在先進製造領域的絕對領先，台積電持續投入驚人的研發成本。公司預計2026年的資本支出將介於520億至560億美元之間，這筆龐大資金將主要用於擴充最先進製程與先進封裝產能。目前先進製程已佔台積電晶圓營收的74%，隨著技術持續迭代，這項優勢將使公司在未來五年的半導體戰局中立於不敗之地。

報導總結指出，台積電邁向「類輝達」地位的路徑本質上更具韌性，因為其成長並非綁定單一產品的週期，而是與全球AI基礎建設的擴張深度連結。只要AI支出持續成長，台積電在投資市場中的地位將與輝達同樣關鍵。