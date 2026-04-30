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明天開始報綜所稅！　6大新制攻略一次掌握

記者柯沛辰／綜合報導

114年綜合所得稅明天（5月1日）開始申報，申報期間至6月1日止。今年將有6大新制上路，包含基本生活費調升，長期照顧特別扣除額調升並擴大適用範圍，預計237萬多戶受惠。本文整理今年6大新制一次看。

▲▼明天開始報綜所稅！　6大新制攻略一次掌握。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲今年報稅6大新制一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

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今年六大新制：

一、每人基本生活從21萬元調高到21萬3千元

申報戶基本生活費總額為「21.3萬元乘以申報戶人數」，對人口較多的家庭更有利。若免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出等）超過可減除上限，差額可自綜合所得總額中減除。

二、長期照顧特別扣除額從12萬元調升至18萬元

長期照顧特別扣除額每人每年提高至18萬，較前一年增加6萬，並維持排富規定。另外，儘管勞動部放寬年齡滿80歲以上長者可依身分證明文件申請聘僱外籍看護，但若要列報長期照顧特別扣除額「仍應符合身心失能資格」。

三、網紅與網路內容創作者課稅制度明確化

個人在網路上發表創作、分享資訊，從社群媒體、線上媒體或影音平台等取得分潤性質的勞務收入，例如廣告分潤、付費訂閱分潤、直播收益分成、觀眾打賞或其他類似收入，若不符合應辦理稅籍登記及報繳營業稅規定，即屬於應申報綜所稅的範圍，所得類別為執行業務所得，業別為表演人。

四、人工生殖醫療費用納入列舉扣除

個人至人工生殖技術（試管嬰兒）補助方案之特約機構進行療程，即便機構不屬於公立醫院、全民健保特約醫療院、所，只要該療程費用經政府核准補助，費用減去政府補助及保險給付後，即可列報醫藥及生育費列舉扣除額，且無上限。

五、租金特別扣除額18萬，免房東同意

現在無論選標準或列舉扣除額，都能額外申報最高18萬元的租金支出。但必須符合：用途是本人、配偶或扶養直系親屬「自住」、戶內成員國內均無自有房產（房屋受災損毀50％以上、政府公告拆遷、繼承共有房屋但無完整持分、就業就學就醫需求而異地租屋、法院裁定與配偶分居等除外）、不能同時申報「購屋借款利息扣除額」。

該制度有3項排富條款：綜合所得稅率達20％以上、股利採28％分離課稅、基本所得額超過750萬元。

申報須備妥租賃契約書影本、租金付款證明（匯款紀錄、轉帳明細表或房東簽收單據）、自住證明（戶籍或自住切結書）。自住切結書不需要跟房東索取，也不用經過房東同意，可以直接至財政部網站下載。

相關報導：「房租可報稅」最高扣除18萬　3排富規定、5例外一次看

六、線上報稅系統升級無障礙版本，開放逾期30日內可線上補繳

綜合所得稅申報系統線上版今年起提供無障礙操作模式，以利視障朋友透過無障礙網頁連結報稅系統，搭配報讀軟體即可掌握報稅資訊及完成申報上傳。另外，今年線上報稅系統也開放逾期30日內可線上補繳。

另外，今年起四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）多媒體資訊機不再提供健保卡認證服務。民眾可改用自然人憑證，透過KIOSK取得查詢碼或補印稅額試算稅單，家中無讀卡機者，可透過財政部電子申報繳稅服務網，使用行動電話認證或電子憑證取得查詢碼。

▼2025年度綜合所得稅申報期間為今年5月1日至6月1日止。（圖／記者林敬旻攝）

▲綜合所得稅申報起跑，民眾前往國稅局報稅。（圖／記者林敬旻攝）

 

關鍵字： 綜合所得稅報稅繳稅

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