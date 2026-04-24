快訊／台積電漲40元至2120　台股大漲逾660點重返38K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股23日跌多漲少，台股今（24日）以上漲148.50點、37862.65點開盤，漲勢擴大，指數逾660大漲點，回升至38300點以上。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2110元，漲幅1.44％，續攻高至2120元；鴻海（2317）上漲2元至227元；聯發科（2454）上漲125元至2340元；廣達（2382）上漲3元來到325元；長榮（2603）上漲1元至202元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌179.71點或0.36％，收在49310.32點；標準普爾500指數下跌29.5點或0.41％，收7108.4點；那斯達克指數下跌219.07點或0.89％，收在24438.5點；費城半導體指數上漲169.3點或1.71％，收10078.57點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49310.32 ▼179.71 ▼0.36% S&P500 7108.4 ▼29.5 ▼0.41% NASDAQ 24438.5 ▼219.07 ▼0.89% 費城半導體指數 10078.57 ▲169.3 ▲1.71%

資料來源：證交所