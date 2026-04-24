快訊／台積電漲40元至2120　台股大漲逾660點重返38K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股23日跌多漲少，台股今（24日）以上漲148.50點、37862.65點開盤，漲勢擴大，指數逾660大漲點，回升至38300點以上。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2110元，漲幅1.44％，續攻高至2120元；鴻海（2317）上漲2元至227元；聯發科（2454）上漲125元至2340元；廣達（2382）上漲3元來到325元；長榮（2603）上漲1元至202元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌179.71點或0.36％，收在49310.32點；標準普爾500指數下跌29.5點或0.41％，收7108.4點；那斯達克指數下跌219.07點或0.89％，收在24438.5點；費城半導體指數上漲169.3點或1.71％，收10078.57點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49310.32
|▼179.71
|▼0.36%
|S&P500
|7108.4
|▼29.5
|▼0.41%
|NASDAQ
|24438.5
|▼219.07
|▼0.89%
|費城半導體指數
|10078.57
|▲169.3
|▲1.71%
資料來源：證交所
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