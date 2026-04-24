009819「校正回歸」大跌1成！掛牌首日飆太兇　溢價衝24％　

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中信美國數據中心及電力ETF基金（009819）昨（23）日以10元上市，受到台股追價買盤積極，昨日股價以12.54元作收，收漲24.2%，惟溢價幅度高達24.13%，而今日股價校正回歸，以10.3元開出，最跌至10.16元，到10點左右緩步上攻11.28元，跌幅收斂到一成左右，到10點成交量逼近10萬張。

全球科技巨頭的AI軍備競賽持續擴大，能源供應、資料中心已成為產業擴張的核心瓶頸，帶動市場對基礎建設的強勁需求，009819主要追蹤NYSE TIP數據中心及電力指數，聚焦美國市場，初始募集規模約20億元，於今年4月14日成立，昨日以10元掛牌，在買盤簇擁下股價一度衝上12.99元，最高逼近3成，昨日收盤溢價幅度高達24%，今日股價迅速降温，溢價大幅收斂。

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針對掛牌首日交易過度熱絡的現象，中信投信特別發出提醒，該檔ETF盤中溢價偏高，呼籲投資人在進場參與AI基建行情前，應審慎評估合理折溢價幅度。

009819投資主軸在美股掛牌公司中，選出市值達1億美元以上、近3個月成交值達100萬美元以上者，再選出「雲端與電力基礎建設」比重高於5成的30檔持股，指數主要成分股為博通、甲骨文、奇異維諾瓦、新紀元能源、Service Now等。



