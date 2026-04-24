【億級房仲】連續3年店業績破億　台慶不動產許瑛哲藉聯賣與友店共創雙贏

▲台慶不動產大園大江加盟店2025年店業績高達1.6億元，贏得台慶不動產全國業績冠軍2連霸。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

創業加盟台慶不動產近8年，台慶不動產大園大江加盟店東許瑛哲一直維持業績前段班， 2025年店業績高達1.6億元，連續3年破億，贏得台慶不動產全國業績冠軍2連霸。許瑛哲團隊專注土地交易，除了積極服務既有客戶，亦透過永慶加盟四品牌間的強大聯賣力，和友店合作服務，今年預計還要展店，打造更完整的不動產服務鏈。

桃園航空城是全台最大的土地徵收案，面積涵蓋四千多公頃，龐大交易量是許瑛哲團隊業績穩定成長的基礎。他指出，土地交易法規極其複雜，同仁除了具備業務能力，更需深度理解徵收區未來規劃，才能精準為客戶評估資產的增值機會與風險。

觀察近期市況，許瑛哲發現購買土地的客戶明顯增加，尤其是總價1,000~2,000萬元的建地最受青睞。他分析：「土地具備無折舊、資產保值性強等優勢，對於中長期資產配置的客戶極具吸引力。」在住宅市場量縮之際，許瑛哲團隊在桃園航空城的建地市場中突圍，業績逆勢成長。

▲許瑛哲善用聯賣與友店強強聯手，不僅提升業績，更能確保客戶的委託得到最圓滿的處理。

許瑛哲過去曾服務於其他加盟品牌，他坦言，前東家環境相對封閉，也沒有聯賣制度，想和同業合作並不容易。加盟台慶不動產後，永慶房產集團打造的四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）聯賣平台，讓全台超過25萬筆物件能第一時間互助媒合，徹底釋放成交能量。

其他加盟店知道許瑛哲團隊專精土地銷售，當接到土地案件委託時，就會主動尋求合作；相對地，若許瑛哲店內接到客戶賣房需求，也能透過聯賣，迅速對接擅長該領域的友店夥伴。「透過聯賣，我們能將心力聚焦在核心優勢，不擅長的物件有友店支援，擅長的領域則成為別人的後盾。除了提升彼此業績，更重要的是能圓滿完成客戶委託。」

許瑛哲目前擔任台慶不動產桃區經管會會長，認為「聯賣」是房仲業者最強大的工具，現在各店間互動頻繁又融洽，店與店之間有很深的信任感，定期的區域經管會議讓店東互相交流，從教育訓練、招募策略到實際成交經驗都不藏私分享，助各店的創業成功之路走得更安心踏實。

▲許瑛哲今年將創業第二間加盟店，提供「買地」到「買房」的一條龍服務，爭取更多服務機會。

對於人才培育，許瑛哲始終堅持高標準的教育訓練。透過每日早會即時分享產業訊息與案件進度，提升溝通效率並凝聚向心力。目前團隊近30人，其中三分之一是從零開始培植的新人，在許瑛哲的帶領下，不少夥伴第一年便能經手高總價土地交易，達成「年薪百萬」的目標。

今年五月，許瑛哲即將在青埔加盟開設永慶不動產二店，打造120坪的辦公空間，服務範疇從土地買賣延伸至一般住宅房屋交易，提供「買地」到「買房」的一條龍服務，爭取更多為客戶服務的機會。

許瑛哲今年的目標，希望讓團隊連續3年站上全國第一的舞台。前2年他會專程帶著團隊北上領獎，讓同仁實地感受努力所帶來的收穫，和上台領獎的榮譽感，進而轉化為團隊彼此督促前進的動力、持續精進，走出屬於自己的成功道路。

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