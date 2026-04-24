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【億級房仲】連續3年店業績破億　台慶不動產許瑛哲藉聯賣與友店共創雙贏

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團）

▲台慶不動產大園大江加盟店2025年店業績高達1.6億元，贏得台慶不動產全國業績冠軍2連霸。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

創業加盟台慶不動產近8年，台慶不動產大園大江加盟店東許瑛哲一直維持業績前段班， 2025年店業績高達1.6億元，連續3年破億，贏得台慶不動產全國業績冠軍2連霸。許瑛哲團隊專注土地交易，除了積極服務既有客戶，亦透過永慶加盟四品牌間的強大聯賣力，和友店合作服務，今年預計還要展店，打造更完整的不動產服務鏈。

桃園航空城是全台最大的土地徵收案，面積涵蓋四千多公頃，龐大交易量是許瑛哲團隊業績穩定成長的基礎。他指出，土地交易法規極其複雜，同仁除了具備業務能力，更需深度理解徵收區未來規劃，才能精準為客戶評估資產的增值機會與風險。

觀察近期市況，許瑛哲發現購買土地的客戶明顯增加，尤其是總價1,000~2,000萬元的建地最受青睞。他分析：「土地具備無折舊、資產保值性強等優勢，對於中長期資產配置的客戶極具吸引力。」在住宅市場量縮之際，許瑛哲團隊在桃園航空城的建地市場中突圍，業績逆勢成長。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團）

▲許瑛哲善用聯賣與友店強強聯手，不僅提升業績，更能確保客戶的委託得到最圓滿的處理。

許瑛哲過去曾服務於其他加盟品牌，他坦言，前東家環境相對封閉，也沒有聯賣制度，想和同業合作並不容易。加盟台慶不動產後，永慶房產集團打造的四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）聯賣平台，讓全台超過25萬筆物件能第一時間互助媒合，徹底釋放成交能量。

其他加盟店知道許瑛哲團隊專精土地銷售，當接到土地案件委託時，就會主動尋求合作；相對地，若許瑛哲店內接到客戶賣房需求，也能透過聯賣，迅速對接擅長該領域的友店夥伴。「透過聯賣，我們能將心力聚焦在核心優勢，不擅長的物件有友店支援，擅長的領域則成為別人的後盾。除了提升彼此業績，更重要的是能圓滿完成客戶委託。」

許瑛哲目前擔任台慶不動產桃區經管會會長，認為「聯賣」是房仲業者最強大的工具，現在各店間互動頻繁又融洽，店與店之間有很深的信任感，定期的區域經管會議讓店東互相交流，從教育訓練、招募策略到實際成交經驗都不藏私分享，助各店的創業成功之路走得更安心踏實。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團）

▲許瑛哲今年將創業第二間加盟店，提供「買地」到「買房」的一條龍服務，爭取更多服務機會。

對於人才培育，許瑛哲始終堅持高標準的教育訓練。透過每日早會即時分享產業訊息與案件進度，提升溝通效率並凝聚向心力。目前團隊近30人，其中三分之一是從零開始培植的新人，在許瑛哲的帶領下，不少夥伴第一年便能經手高總價土地交易，達成「年薪百萬」的目標。

今年五月，許瑛哲即將在青埔加盟開設永慶不動產二店，打造120坪的辦公空間，服務範疇從土地買賣延伸至一般住宅房屋交易，提供「買地」到「買房」的一條龍服務，爭取更多為客戶服務的機會。

許瑛哲今年的目標，希望讓團隊連續3年站上全國第一的舞台。前2年他會專程帶著團隊北上領獎，讓同仁實地感受努力所帶來的收穫，和上台領獎的榮譽感，進而轉化為團隊彼此督促前進的動力、持續精進，走出屬於自己的成功道路。

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關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶房產集團台慶不動產桃園億級房仲不動產交易

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