台股ETF正2分割+1　 成立至今飆2000%「00685L入手價降至萬元」

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股正2 ETF分割一波接一波，群益投信發行群益臺灣加權正（00685L）也將進行分拆作業，00685L發行價為10元，截至昨（23）日為止股價來到208.35元，此次分割後，市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與，提升流動性。

00685L於2017年3月30日以10元掛牌上市，以追蹤台指日報酬兩倍指數之績效為目標，提供投資人於不同的市場狀況下，參與台股市作多之需求，使資金使用更具效率，受惠近年台股多頭趨勢，昨日股價上衝208.35元。

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根據群益投信官網資料，00685L拆分重要時程分別為，4月25日至5月12日開放電子投票、5月18公告決議結果、6月4公告分割比率與日程、6月30日最後交易日、7月1日至7月6日停止申贖與交易、7月3日至7月6日停止過戶、7月7日恢復申贖、交易、借券、過戶。

據了解，分割需要投票表決通過後，才可進行，投資人自4月24日起將陸續收到掛號寄出之開會通知書（內附受益人會議表決票），電子投票的開放時間為4月25日至5月12日，集保投票網站每天早上7點到晚上11:59開放，電子投票操作流程僅須數分鐘即可完成，建議優先使用此方式進行投票。

