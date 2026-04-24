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孫慶餘與夫人親自帶隊　永慶「分享不藏私交流團」讓高身價店東長集體現身！

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團）

▲永慶集團董座孫慶餘和夫人領軍，透過深度旅遊和經驗交流，與全台經管會幹部分享互動，共創品牌身價。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團持續深化加盟四品牌的跨區交流，自2024年起由加盟總部規劃推動「經管會績優幹部旅遊」，打造高層次交流平台。由集團董事長孫慶餘與夫人親自率團，與來自全台、具影響力與經營實力的加盟店東長共同參與，透過長時間互動與實地交流，促進經驗共享與跨區合作，也持續堆疊加盟四品牌在市場中的整體身價與影響力。

制度串聯全台　經管會成發展關鍵之一

永慶房產集團全台經管會制度發展逾20年，源自孫慶餘董事長的前瞻布局，由各區具市場影響力與經營實力的加盟店東長們共同組成，長期肩負凝聚區域共識、推動聯賣合作機制的重要角色，成為串聯永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產四大品牌的核心樞紐。

特別的是，多數經管會幹部是早已累積千萬、甚至上億身價的店東長，卻仍持續投入時間與心力參與各項會議、公益活動與聯賣機制優化，不僅強化跨品牌合作效率，也推動整體市場競爭力的提升。這套制度化運作機制，也是永慶加盟體系能逆勢穩健擴張、持續放大品牌身價的關鍵之一。

不只是旅遊！分享交流打造共好文化

以2025年南京揚州行程為例，五天四夜的「經管會績優幹部旅遊」安排，就是由制度延伸出兼具旅遊與交流的平台，不僅涵蓋文化與歷史體驗，更著重於經驗交流與策略分享。從經管會運作模式、區域聯賣機制，到團隊經營策略與管理思維，孫慶餘董事長、總部高階經營團隊，與各區經管會幹部在輕鬆氛圍中進行深度對話，讓經驗得以快速流動，也讓成功模式能跨區複製，進一步強化整體體系的凝聚力與競爭優勢。正如許多店東長所言，永慶創造了一個無私的分享平台，大家有著相同的理念，攜手前行，不僅走得穩也走得遠。

菁英店東長齊聚　強化品牌身價與實力

值得一提的是，集團董事長孫慶餘全程參與，與各地經管會幹部交流，展現高度親和力；董事長夫人則細心關懷團員起居，從飲食到住宿細節皆用心照料，讓參與者在專業交流外，也感受如同家人般的溫暖。這份共好溫暖文化，讓不少店東長攜家帶眷持續參與，使「經管會績優幹部旅遊」成為永慶加盟體系的年度交流盛事，無形中也推升整體品牌身價與組織向心力。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團）

▲永慶加盟經管會幹部多數已是身價非凡的店東長，卻仍願意參與各項會議和活動，是凝聚共識的關鍵力量。

交流累積實力　迎戰2026持續放大身價

多位參與南京揚州行程的經管會幹部表示，透過密集交流，不僅拓展經營視野，也強化對市場趨勢的判斷能力，對未來經營更具信心。面對2026年房市挑戰，在孫慶餘董事長的帶領下，及加盟總部的支持下，將持續深化聯賣合作、優化經營策略，期望在穩健發展的同時，進一步放大團隊與個人的身價與市場影響力。同時，多位店東長也表達對2026年經管會績優幹部旅遊的高度期待，盼能在持續升級的交流平台中，深化彼此連結、激盪更多經營火花，持續推升團隊整體身價，為下一階段成長累積動能。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶房產集團

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