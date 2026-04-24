資金幾十萬！長輩超愛「低價股當沖」他不解　網曝老股民心態

▲台股。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人都想在股票市場大賺一筆，但就有網友感嘆，家中長輩資金不多，約幾十萬元，卻長期沉迷低價股當沖操作，每天盯盤進出，花費大量時間卻似乎沒有賺到錢，反而還虧掉不少手續費。他想建議長輩改買ETF或存股，但對方仍堅持自己的玩法，讓他忍不住納悶，這類老股民的投資心態究竟是什麼？引發討論。

原PO在Dcard發文指出，家中長輩玩股票已經30年，但操作方式始終停留在低價股當沖，例如群創、友達等標的，每天沖來沖去，幾乎整天盯盤，「看起來也沒賺多少錢，卻虧一堆手續費」。即便他觀察到整體市場行情不錯，仍無法理解長輩為何不調整策略。

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他曾建議長輩可以改投資ETF，例如0050或槓桿型產品，甚至用零股方式布局高價值公司，但長輩卻回應，「我們這輩人看股票30年，沒有在玩零股的啦！也不玩基金啦」，讓他滿頭問號。更讓他困惑的是，雙方討論時長輩其實也認同長期持有績效較好，但行為上仍持續當沖，形成認知與行動落差。

貼文曝光引發討論，有網友認為這與習慣與經驗有關，「一定有大賺過，嚐過甜頭回不去了。」也有人指出，早期市場標的少、資金集中，當沖低價股是常態，長輩只是延續過去模式，「老人家對新股不熟，還是保持以前習慣在那玩！流動性不佳，波動小自然很容易套到。」

也有人直呼，「你猜他為什麼只有幾十萬」、「這我爸，笑死，對我的股票說教，卻拿不出對帳單」、「畫一堆線、整天盯盤，不如川普一句話」、「我媽也都玩她熟的股票，賺也不多，沖來沖去，反正退休至少有事情做」、「我爸就這樣，反正沒多少錢，他玩得開心就好。」