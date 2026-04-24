英特爾Q1超預期、Q2財測亮眼　股價盤後狂飆2成

▲英特爾。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

英特爾公布2026年第一季財報，受惠資料中心與AI需求強勁，營運表現優於市場預期，帶動盤後股價大漲逾20%，報80.25美元，公司同步釋出優於預期的第二季財測，進一步提振投資人信心。

英特爾第一季經調整每股盈餘（EPS）達0.29美元，營收為136億美元，明顯優於市場預估的0.01美元與123.6億美元；相較去年同期EPS為0.13美元、營收126.7億美元，成長動能顯著。展望第二季，公司預估營收將落在138億至148億美元區間，高於華爾街原先預期的130.3億美元。

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從業務結構來看，資料中心與AI部門營收達51億美元，優於市場預期的44.1億美元，成為本季最大亮點。英特爾指出，隨著AI發展從大型模型訓練轉向推論與AI代理（AI agents）應用，對CPU與先進封裝需求明顯提升，帶動相關產品出貨。

執行長陳立武表示，新一波AI浪潮將使運算能力更貼近終端用戶，從基礎模型擴展至推論與自動化應用，這將大幅增加對CPU與晶圓製造、先進封裝的需求，英特爾正透過技術優勢與客戶合作掌握商機。

此外，英特爾第一季客戶運算（Client Computing）部門營收達77億美元，同樣高於市場預期。不過公司也坦言，整體PC市場仍受到記憶體短缺影響，需求成長受限。

在策略布局方面，英特爾近期動作頻頻，包括與Elon Musk合作推動TeraFab計畫，供應晶片給特斯拉、SpaceX與xAI，同時也與Google達成多年合作，由Xeon處理器支援其雲端AI運算。此外，公司也宣布以142億美元回購先前出售給Apollo Global Management的晶圓廠股權，強化製造布局。

隨著AI需求持續擴張，加上轉型策略逐步見效，英特爾今年以來股價已大漲約77%，顯示市場對其重返成長軌道的期待升溫。