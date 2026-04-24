永慶房屋莊竣宇用細膩觀察提供精準置產建議　贏得客戶好評

▲長期深耕板橋、新埔等地的房產專家永慶房屋莊竣宇，細膩和專業的服務贏得消費者好評。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

在多數人的印象中，房仲的工作就是帶看、介紹物件，但真正讓客戶記住的，除了效率本身，過程中自己的需求是否被好好理解顯得更為重要。長期深耕板橋、新埔、江子翠和北側重劃區的房產專家永慶房屋華江巨蛋直營店經紀人員莊竣宇，面對客戶的置產需求時，不只提供市場租金行情、計算投報率、未來風險；更根據客戶的投資風格，提供最適合客戶置產建議，讓客戶非常滿意，甚至上網分享服務過程，用五顆星推薦莊竣宇的頂尖服務！

細緻專業的購售屋服務 莊竣宇贏得客戶好評

2023年期間，客戶Y小姐因為想要在板橋區買一間小套房，於是找上莊竣宇經紀人員，請他推薦適合的房屋。莊竣宇先運用AI智能配對系統，快速篩選出適合Y小姐的物件，在帶看過程中不只分析區域周遭的行情資訊和生活機能，更詳細指出漏水壁癌好發地點、展示住宅隔音效果、社區公設使用規範和管理費標準等社區和住宅內的各種小細節，提醒客戶社區周遭可能的嫌惡設施和未來區域的開發對社區的影響，讓客戶大感折服。

有了第一次的良好經驗後，Y小姐決定再委託莊竣宇協助物色適合置產收租的物件。面對客戶的新需求，莊竣宇沒有急著推薦哪些地方有好的住宅、店面或商辦產品，而是先向客戶了解她的生活型態、投資期待，再從中挑選適合的產品。經過一系列的調查、投報率計算、風險分析等工作後，最後莊竣宇建議購入一處符合客戶預算和管理需求的商辦產品。

莊竣宇細膩處理置產事宜 讓客戶超安心

莊竣宇受訪時表示，Y小姐工作相當忙碌，對於一般房東需負責的招租、簽約、設備維護等工作，難以第一時間抽身處理。因此他找到一處符合客戶預算、已有長期租客的商辦產品。且該商辦有負責管理的團隊，雖然收益不如自行招租，卻相當穩定、更不需要時時費心進行管理。對於想要穩穩取得收入的Y小姐來說，是更適合的置產選項。

聽完莊竣宇完整的優劣分析後，Y小姐相當認同他的專業建議，便立刻簽約購入。除了購置的程序之外，關於後續的換約、點交、登記等一系列行政工作，莊竣宇也都為Y小姐一一打點完畢，讓Y小姐幾乎不需要為繁瑣細節操心。細膩又安心的服務，也讓Y小姐特地上Google分享自己的經驗，更大力推薦莊竣宇經紀人員的服務。

▲永慶房屋莊竣宇除了仔細分析市場資訊外，還會根據客戶生活習慣等資訊，提供客製化的購售屋建議。

來自客戶的信任 是莊竣宇不斷向上的驅動力

莊竣宇分享，自己投入房仲產業超過10年，深刻體會到房屋買賣不只是一次交易過程，更牽涉客戶的財務決策、人生規劃，甚至攸關客戶個性和生活狀態。要成為頂尖的房仲，不只要具備完整的房地產專業，更要細膩的觀察客戶的人生經驗和個性，並從中為客戶打造出客製化的購售屋建議與體驗。他也善用「i特助」、「永慶AI智能配對」等一系列永慶科技工具，一方面提升服務效率，另一方面也讓他有更多時間思考消費者說出口和沒說出口的需求，提供最全面的購售屋建議。

也因為莊竣宇專業且貼心的服務，贏得了許多消費者的肯定。許多客戶甚至會把市場上的各種消息、自己的資產規劃、其他房仲的建議與說法，都拿來請教他的意見。雖然這些互動不見得會轉化成為業績，但是莊竣宇認為這些來自客戶的「信任」就是對他房仲生涯的最好肯定。未來，莊竣宇也將持續用誠實與專業為本，在每一次服務中累積信任，讓更多消費者在人生關鍵的置產選擇上，能夠安心且自信地做出最適合自己的決定。



