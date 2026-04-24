月入40萬想退休「3300萬資產配置表」曝光！全場羨煞：完全夠

▲原PO開始思考是否該退休了。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名37歲網友分享自己的資產配置，目前淨資產約3300萬元，工作月收入大約落在30萬至40萬元之間。不過，他坦言職場環境相當消耗心力，加上目前單身，開始思考退休，靠現有資產生活，他也並附上帳戶截圖分享資產狀況。貼文曝光，一票網友羨煞喊「完全夠了」，甚至還有人直呼「娶我！」

有網友在Dcard發文，最近把信貸還完了，目前工作月收入大概30萬至40萬元，不過職場生態相當消耗身心靈，由於目前單身，開始評估是否能靠現有資產過退休生活，「這樣的資產配置可以退休了？還是要撐著買間房子再退休呢？」原PO也透露，「不是科技業，是文組，但剛好趕上這幾年台股走勢。」

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資產清單曝光 流動資產逾4207萬



原PO也貼出資產明細表，流動資產逾4207萬，包括台幣現金1300萬、高利息美元現金3494萬，還有台股與海外ETF、固定收益型投資、比特幣，以及一輛汽車。其中，最大部位放在台灣證券帳戶的大盤指數，金額約1886萬元。除了金融資產外，原PO還有實體黃金，價值3840萬。

貼文曝光，羨煞許多網友，原PO可以開始過退休生活了，「很累可以先離職休息吧，完全夠了，人生終極的貨幣是時間」、「1300就可以買房子住到死了，300當頭期，1000放0050或0056，就可以睏罷數錢了」；也有網友指出，「可以換去薪水低一些但比較輕鬆的工作，如果很明確有要做的事情就退吧，不然退休個兩三年後，基本上都會無聊到再找工作，但這時候未必能找到CP值符合」、「別問夠不夠，先想想要什麼生活」。

另外，也有許多網友大喊「娶我」，留言下方還有一排網友喊+1，「排隊」、「我晚到了，順位4，謝謝」、「排隊～ 我會撒嬌裝可愛」、「上面的如果沒有喜歡的，可以選我，給我一點時間去辦離婚手續」。