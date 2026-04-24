巴逆逆昨才賣「今日聯發科漲停」刷新價2435元！下一檔想買這2類

▲巴逆逆。（圖／翻攝臉書／吃土鋁繩-巴逆逆﻿）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（24日）以上漲148.50點、37862.65點開盤，漲勢擴大，聯發科（2454）開盤後一路上漲，攻上漲停，刷新天價2435元，成今日盤面最強焦點。股市反指標女神、網紅「巴逆逆」昨天才提到，把手上的聯發科股票賣掉，正在物色下一檔股票，沒想到聯發科今日就漲停了，網友紛紛喊「感恩您！」

聯發科攻上漲停

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「吃土鋁繩-巴逆逆」昨（23日）晚在粉專PO影片，提到早上賣掉聯發科，「跌了5%趕快跑」，目前正在觀察下一檔股票，思考要轉往記憶體族群，還是選擇設備股，難以下決定，「我是不是該開一下槓桿，不然漲了沒感覺」；她也開玩笑喊，輸了大不了做OF（OnlyFans），「不對，我已經在做了。」

有趣的是，反指標再度發威！聯發科今日開盤上漲125元至2340元，隨後攻上漲停板，刷新天價2435元。巴逆逆稍早發文，「...................................賣飛比賠錢還難過是這個意思嗎？」

▲巴逆逆昨天才賣掉聯發科。（圖／翻攝臉書／吃土鋁繩-巴逆逆﻿）



網友留言狂謝：拯救我的周末

貼文曝光，網友紛紛留言感謝女神，「原來女神賣掉IC跟板子了」、「下次賣出那些股能立刻說一下嗎」、「不能不迷信，只能更迷信」、「感謝女神對夜盤的不殺之恩」、「原本不相信玄學，這下不得不信了」、「謝謝您拯救我的周末」、「妳要這樣想，妳留著不一定會賺錢，造福其他持有者不好嗎」、「謝謝女神拯救我的發哥」。

此外，巴逆逆在昨日的影片中也提到，台股23日的跌勢，只是一般的拉回而已，畢竟台股已經連漲了12天，後續仍會繼續往上走，「禮拜五會持續往上衝」。她指出，台股只要接近某個整數，通常就會有機會漲上去，「現在已經是三萬九了，一定很快就會到四萬點，這是個定律」。