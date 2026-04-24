聯發科TPU題材發酵、美系外資升目標價至2588元　盤中一度飆漲停

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

IC設計龍頭聯發科（2454）在AI ASIC（客製化晶片）題材帶動下，近期股價強勢走高，今日盤中更一度漲停，達2435元。美系外資今日也出具最新報告，隨著3奈米與2奈米TPU專案量產能見度提升，聯發科有望迎來評價重估（re-rating），將其列為首選標的，並將目標價由1988元大幅上修至2588元。

美系外資指出，Google於Google Cloud Next大會推出第八代TPU v8，並區分為訓練用TPU 8t與推論用TPU 8i兩種架構。供應鏈消息顯示，聯發科採用3奈米製程打造、代號「ZebraFish」的晶片，有望對應TPU 8t，主攻AI訓練市場，且兩款TPU預計將於今年開始供貨。此舉不僅強化市場對聯發科晶片設計與IP實力的信心，也有助消除外界對其SerDes IP效能與量產時程的不確定性。

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報告進一步指出，隨著TPU v8納入Google AI Hypercompute架構，聯發科在AI ASIC領域的布局逐步明朗，預期相關業務2026年營收有機會突破10億美元，成為中長期重要成長動能。在AI需求持續升溫與出貨規模逐漸擴大下，外資同步上修評價。

不過，短期營運仍面臨壓力。外資分析，中國智慧手機市場庫存進入調整期，導致手機SoC投片量下滑，預估聯發科2026年第二季營收將季減約5%，低於市場預期。市場關注4月30日法說會，是否釋出更多手機業務修正與後續展望，作為基本面利空出盡的觀察指標。

展望後市，外資將焦點轉向AI對手機產業的長期帶動效應。Google已於2026年起在Android陣營導入AI代理（AI agents），應用於多步驟任務處理。隨著邊緣AI發展成熟，有助降低運算成本，預期將推升未來手機晶片需求，帶動聯發科於2027至2028年出貨動能回升。