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美股投資人注意「玩火時間」到了？巴菲特指標再度衝上歷史新高！

▲股神巴菲特(Warren Buffett)。（圖／取自免費圖庫Flickr）

▲股神巴菲特(Warren Buffett)。（圖／取自免費圖庫Flickr）

記者萬玟伶／綜合報導

美股投資人注意！由股神巴菲特（Warren Buffett）提出的巴菲特指標，目前已衝上232%的歷史新高，指標發出紅色預警，指出市場已處於嚴重高估狀態！這項數據遠超過他在2001年網路泡沫時期所標記的200%危險警戒線。外媒《Fortune》報導指出，隨著近日S&P500指數一度創下7140點新高，市場正處於極度樂觀的狀態，但這項關鍵指標卻發出了不祥的預警，暗示當前的股市增長可能正在透支未來的經濟表現，投資者正處於極高的市場風險之中！

巴菲特指標是什麼？
巴菲特指標的核心想法非常簡單：股票市場的總價值，長遠來看不應該超過國家經濟生產（GDP）的成長速度。若將股票想像成公司表現的縮影，而GDP是國家整體的經濟實力，縮影便不能長得比本體還要巨大。當S&P500指數的價格高出國民收入太多時，市場通常會像盪鞦韆一樣，最終往反方向盪回來進行修正。歷史數據顯示，當指標接近200%時，就如同在玩火一般危險；回顧2001年網路泡沫破裂後，指標曾掉到80%以下，那段期間事後證明是極佳的買進時機，與目前市場熱過頭的情況形成強烈對比。

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企業賺這麼多錢是好事嗎？
專家指出，雖然目前不少觀點看好公司賺錢的速度能持續維持兩位數成長，但數據顯示，企業利潤佔GDP的比例高達12%，這比過去百年的平均值（約 7%到 8%）高出許多。在競爭激烈的商業世界中，如果企業利潤太高，自然會吸引更多競爭對手進入市場爭奪資源，但接著就會導致產品降價、獲利被稀釋。經濟學家Milton Friedman曾提醒，企業賺錢的比例不可能永遠超過在經濟中應有的份額，這代表現在這種「超水準」的獲利表現，未來恐怕很難長期維持。

現在買股票會不會買貴了？
除了利潤太高的問題，目前的股價確實變得非常昂貴。專家指出，觀察S&P500的本益比（買入股票後的預期回本年分），目前已經超過28倍，比歷史平均的17倍高出快要七成。過去的經驗顯示，當巴菲特指標達到這種驚人的高水位後，市場往往會出現大跌。例如2021年指標過高後，隨之而來的就是19%的跌幅。若投資人在歷史高點還期待股價會無限上漲，無異於寄望「萬有引力」失效，最終可能必須面對市場修正帶來的長期低迷。

關鍵字： 巴菲特指標美股泡沫市場估值S&P500投資風險

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