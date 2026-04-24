記憶體股強弱分明！ 宇瞻今起處置重摔跌停　旺宏反彈一度漲逾8%

▲旺宏今股價反彈近8%。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

三星宣布正式停產LPDDR4，日本日前又發生7.7地震，NAND產線受到波及，記憶體產能向高階靠攏，記憶體族群表現分歧，旺宏（2337）開高一度殺至126元平盤以下，又拉高到136元、漲幅逼近8%，而模組廠宇瞻（8271）昨（23）日創下256元歷史新高價位之後，快速拉回整理，今（24）日直接摜壓到200元跌停價位。

日本20日東北地區發生強震，與NAND大廠鎧俠（Kioxia）共用產線的SanDisk則已啟動緊急應變機制，加上三星停產LPDDR4轉向發展向高頻寬記憶體（HBM），傳統DRAM記憶體、低容量Flash產能依然搶手。

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三星、鎧俠逐步淡出MLC NAND供應，使得供給面更加吃緊，旺宏調整產能轉向支援MLC NAND，外資評估，第二季MLC NAND、NOR兩者價格漲幅最高可達一倍，並預估目標價有機會挑戰202元。

外資報告加持，旺宏股價維持強勢整理格局，今日一度反彈將近8%，南亞科（2408）股價持續在200元之上量縮整理。

宇瞻公告3月獲利自結數，單月稅後淨利8.16億元，年增1713%，單月稅後盈餘（EPS）達6.37元，年增1720%，稅後淨利18.62億元，年增1902%，單季EPS達14.54元，年增1919%，獲利了結賣壓趁消息面利多大舉調節，加上今日進入20分鐘一盤處置期，股價摜壓到跌停價位。

