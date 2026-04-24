Intel財報報喜　00662打包AI半導體龍頭股

▲英特爾（Intel）財報報喜。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著AI技術從「生成內容」邁向「自主執行」，市場主軸正悄悄轉向。根據Morgan Stanley最新報告指出，AI已從過去單純回答問題的生成式AI，進化為具備規劃、推理與多步驟執行能力的「代理式AI（Agentic AI）」，這不僅改變運算架構，也重新定義整體科技產業鏈的投資邏輯。

而從近期基本面來看，Intel最新財報為市場注入強心針，2026年第一季營收達136億美元，優於市場預期，第二季展望亦明顯上修，中位數年增達11%，激勵昨（23）日盤後股價大漲近兩成。更關鍵的是，公司對伺服器CPU出貨展望轉趨樂觀，預期今（2026）年將呈現雙位數成長，並延續至明（2027）年，顯示AI需求正逐步轉化為實質營收動能。

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在此背景下，法人建議投資人若想參與AI長線趨勢，透過ETF布局成為主流策略。其中，追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ ETF（00662）備受關注。該ETF涵蓋全球最具競爭力的科技龍頭，包括半導體、雲端、AI應用等核心企業，能直接受惠於AI產業升級與資本支出擴張。

從績效來看，00662近期表現亮眼，4月以來漲幅已達約14%，反映市場資金重新回流科技股，隨著AI需求持續擴張，加上企業財報普遍優於預期，科技股基本面支撐力道轉強，亦帶動NASDAQ指數走勢回穩。

此外，制度面亦提供額外利多。那斯達克交易所針對NASDAQ-100指數導入「快速入市（Fast Entry）」機制，將大型新上市公司納入指數的時間，大幅縮短至最快15個交易日，新規將於5月1日生效。

根據Nasdaq統計，目前全球已有超過6,000億美元ETF資金追蹤NASDAQ-100指數，隨著指數調整機制優化，被動資金將更快速流入新納入的科技權值股，進一步強化成分股資金動能與估值支撐。

