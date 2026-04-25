房貸吃掉4成薪水、CPI卻說居住成本沒漲　到底誰在說謊？

▲上班族台北市租屋成本高。（圖／記者周宸亘攝）

文／玩股小博士

台灣2025年CPI 1.66%、美國2.7%，帳面差了超過1個百分點，但這個差距有一大部分來自「考卷配分不同」...

你在台北租過房子嗎？每次約看房，開價一間比一間誇張，好不容易租到了，房東隔年又說要調。你的體感很明確，就是租金在漲，而且漲得你很有感。

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結果你去查主計總處的CPI，2025年全年居住類年增率才+1.93%。

CPI就是一張考卷，配分決定成績

最簡單的比喻。CPI就是一張考卷，食衣住行每個消費類別是不同題目，權重就是配分。你哪一題考得好、哪一題考砸了，最後成績多少，完全取決於那題配幾分。

美國那張考卷，光是「住」這一大題就佔了44.2%，快要半張考卷的分數。裡面有一個項目叫OER，翻成中文是「業主等價租金」，這單獨一項就吃掉整張考卷26.3%的配分。

台灣呢？居住類22.8%，房租指數大概佔整體CPI的15%左右。

差距非常明顯。美國的通膨溫度計，光是「住」這根水銀柱就佔了快一半刻度；台灣的考卷，「吃」跟「住」的配分差不多，誰也沒有壓過誰。

都說用租金等價法，但一個量腋溫一個量耳溫

台灣跟美國在處理「自己住的房子怎麼算進通膨」這件事上，原理是一樣的。兩邊都不把房價直接算進CPI，而是問一個假設性的問題：如果你把自己住的房子租出去，能收多少租金？然後用這個「假設租金」來代表居住成本。

概念一樣，但實際操作完全不同。你可以想成兩個人都用體溫計量體溫，一個量腋溫、一個量耳溫，工具原理相同，但量出來的數字就是會有落差。

美國的BLS每6個月去收集一次樣本租屋的租金資料，OER的價格變動是從租屋市場上真正成交的租金去推估，還會調整房屋結構類型讓獨棟住宅權重更高。台灣的做法比較直接，固定房屋類型、樓層、坪數、設備這些條件，觀察「同一間房子的純粹價格變動」。

聽起來都很合理對吧？問題就出在接下來這段。

美國的溫度計反應太慢，台灣的溫度計只量客廳

先講美國。BLS追蹤的是「存量租約」，裡面一大堆是租金被鎖死的長期合約。市場上新簽的租約租金早就降了，但那些還沒到期的舊約根本沒反映。所以CPI的Shelter項目就像一個反應超慢的溫度計，房間已經涼了，它還在顯示熱。2025年Zillow、CoreLogic這些民間平台的數據早就顯示新租戶租金回到疫情前水準，但CPI的Shelter還掛在+3.2%。Fed看著這個數字不敢降息，說白了就是被自己那支遲鈍的溫度計卡住了。

台灣的問題不一樣。CPI的房租指數量的是「同一間房子的純價格變動」，品質、地段、屋齡全部固定住，只看價格有沒有動。但你在591或租屋平台上看到的呢？那是各種品質、各種地段混在一起的市場行情，包含了「品質升級」的部分。所以CPI說租金漲不到2%，平台上的體感是漲了一大截，兩邊量的根本不是同一件事。

但老實說，這套「固定品質」的量法，本身就有一個很根本的盲點。台灣自有住宅比率極高，真正在租屋市場上流動的物件相對少，CPI的樣本能不能真的代表整個市場的租金壓力？這個問號一直都在。你量的那個客廳溫度確實是準的，但廚房那邊可能已經著火了，你的溫度計根本沒照到。

所以下次看到CPI居住類漲不到2%，不要直接下結論說「租金沒漲」。它量的跟你感受到的，真的不是同一回事。

權重為什麼差這麼多？因為錢花的地方不一樣

搞懂了居住類的問題之後，一個很自然的疑問是：為什麼美國居住類可以佔到44.2%，台灣才22.8%？

答案很樸素，就是兩國人花錢的地方不一樣。台灣食物類權重26.8%，是所有類別最重的。美國食品飲料只佔14.5%。台灣人把比較多預算花在吃上面，美國人則是被房子壓著跑。CPI權重就是照著家庭消費支出調查的結果來分配，如實反映錢到底花去哪裡。

把兩國完整權重攤開來看：

台灣七大類（110年基期）：食物26.8%、衣著5.5%、居住22.8%、交通及通訊14.5%、醫藥保健4.7%、教養娛樂13.2%、雜項12.5%。

美國八大類（BLS, 2024年12月）：食品飲料14.5%、居住44.2%（其中住房成本35.5%）、服飾2.5%、交通運輸16.6%、醫療保健8.3%、娛樂休閒5.4%、教育通訊5.3%、其他商品與服務3.2%。

居住差了21.4個百分點，是最大鴻溝；食物差了12.3個百分點，台灣遠高於美國；醫療美國8.3%對台灣4.7%，反映美國看病有多貴。

這些權重不是拍腦袋的，台灣依「家庭收支調查」每年更新，美國依Consumer Expenditure Survey自2023年起也改為每年更新。你可以把它想成學校每年都會根據學生的學習狀況重新調整考卷的配分比例，不是訂了就永遠不動。美國這張考卷用了超過112年，台灣大約66年，兩邊都一直在調整。

換一把尺量，數字會差多少？

這是最有意思的部分。我們把台灣的物價漲跌幅不動，權重換成美國的，反過來也做一次，看數字怎麼變。你可以想成讓台灣選手穿美國隊的球衣上場，身體素質沒變，但比賽規則變了，成績自然不一樣。

台灣物價套上美國權重之後，居住的配分從22.8%直接拉到44.2%，等於「住」這題的分數翻了快一倍。但同時台灣漲最兇的「吃」，配分從26.8%被砍到14.5%，幾乎腰斬。兩邊一加一減，最後通膨數字的變動沒有很多人想像的那麼誇張，但結構上完全不一樣，從「食物拉著通膨走」變成「居住才是主角」。

反過來，美國物價套上台灣權重，居住配分從44.2%砍到22.8%，那個壓在美國人頭上的「房子大山」瞬間矮了一大截，通膨數字會好看很多。但這不代表美國人的房租真的變便宜了，只是考卷配分變了，成績自然不同。

這裡要唸一下。這些權重是政府根據家庭消費支出調查去訂的，理論上反映的是「全國家庭平均把錢花在哪」。但問題是，你我的生活不是平均值。對大多數人來說，生活壓力最大的那一塊根本不是租金，而是房貸。你每個月繳的房貸可能吃掉收入的三到四成，但房貸本身不會被算進CPI，因為CPI的邏輯是用「如果你把房子租出去能收多少」來代替，不是用你實際繳出去的金額。這件事台灣人跟美國人都一樣，你真正扛的居住壓力是房貸，但CPI看的是租金，兩個數字之間的落差，就是你覺得「數字跟感受對不上」的最大原因之一。

搞懂配分，才看得懂成績單

這不只是統計冷知識，直接影響你怎麼解讀市場。Fed的降息路徑為什麼被卡住？因為Shelter在CPI裡佔太重，加上追蹤存量租約的滯後性，即使市場租金已降，CPI還在高位，Fed不敢太早動。台灣央行面對的考卷不一樣，食物佔比最大，國際農產品跟原物料波動影響更直接，所以核心CPI（排除蔬果及能源）才是更被重視的指標。

2025年台灣全年CPI 1.66%對上美國2.7%，帳面差了超過1個百分點。但這個差距裡面，有一部分來自尺的刻度不同，不是只有物價本身的差異。

下次看到任何通膨數字，先問一句：這張考卷的配分是什麼？然後你才知道，這個成績到底代表什麼意思。

下次我們再來探討，如果把這些通膨數據套用在實際生活上，又會發生什麼樣的變化，通膨數據是否還會跟政府公佈的一樣，如此低迷。

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