巴菲特指標示警「華爾街」當耳邊風？專家：戰爭與油價衝擊不完全是壞事！

▲即便巴菲特指標飆破歷史新高，華爾街菁英仍無視警訊，引發市場對估值邏輯失靈的熱議。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

過去被投資人奉為圭臬的「巴菲特指標」正發出刺眼的紅色警戒，但華爾街大咖們顯然把它當成耳邊風，甚至還在繼續加碼衝鋒。根據外媒《Benzinga》報導，即便美國經濟數據下修、油價飆上天，美股依然像吃了興奮劑一樣狂飆，這種無視經濟現實的表現，讓許多堅守傳統估值的投資人看傻了眼。隨著AI科技徹底改變遊戲規則，這場由矽谷巨頭領軍的瘋狂派對，正讓舊時代的預警指標顯得格格不入，甚至連地緣政治衝突都被市場解讀成另類的經濟強心針！？

外媒《Benzinga》指出，現今數據恐已經不再代表傳統的意義。即便現實生活中的數據顯示美國GDP成長下修到0.5%，且原油價格創下新高，甚至地緣政治衝突正在影響全球貿易，S&P500指數卻還是在單週內吸金約300億美元。這種市場表現與經濟現實脫鉤的現象，讓被稱為巴菲特指標的股市市值與GDP比率攀升到223.5%。這個數字遠遠超過了當年網路泡沫時期的162%！在過去這絕對是崩盤前的警訊，但現在華爾街卻幾乎沒人在意，甚至認為這套邏輯「已經過時」。

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這種矛盾現象反映出股市結構的根本改變。現在的股票市場不再是反映實體經濟的風向球，而是變成一場押注在人工智慧、資本投入與金融體系韌性的豪賭。投資人買的不再是美國整體的經濟成長，而是幾家掌握全球技術平台的巨頭，這些公司已經和傳統的民生經濟逐漸脫節。

貝萊德(BlackRock)對此提出了微觀即宏觀的觀點，認為大型公司的表現已經足以代表整體經濟動向。貝萊德全球首席投資策略師Wei Li指出，由於企業的盈餘預期不斷被調高，股票的估值其實變得比想像中便宜，其中科技與AI就是最主要的引擎。這股浪潮是全球性的，半導體產業的獲利上修帶動了美國與新興市場，預計美國科技業在2026年的盈餘成長將達到43%。

在這種情況下，巴菲特指標的計算公式出現了失真。指標的分子是企業獲利，而分母是經濟成長。當GDP因為傳統產業疲軟而停滯，但AI相關企業的獲利卻瘋狂噴發時，這個指標就會變得非常高，卻不代表股市有立即性的危險。現在的標普500指數看起來更像是一個全球性的AI指數，只是剛好掛在美國這個經濟成長緩慢的門牌下。

Fundstrat管理合夥人Tom Lee甚至給出了7300點的目標價，他認為戰爭與油價衝擊對美國股市來說「不再完全是壞事」。他在CNBC訪問中提到，美國股市現在已經能應對高油價，而戰爭帶動的國防支出實際上也對經濟產生了刺激作用。他將這種傳統邏輯反過來思考，認為防禦性支出變成了變相的經濟振興方案，讓通膨風險顯得不那麼致命。

不過在樂觀的情緒下，市場仍有些許隱憂。目前美股市值依然高度集中在少數幾家大公司身上，前10大股票就佔了指數約37%。雖然摩根士丹利等金融股也開始交出亮眼成績，顯示漲勢有擴散跡象，但許多中小型企業在物價上漲與經濟停滯的壓力下依然過得很辛苦。這究竟是健康的輪動，還是大戶在撤退前的最後派對，目前還沒有定論。

對於一般投資人來說，現在的市場重心已經從看估值轉向看流動性。只要AI領導廠商的獲利持續增長、資金持續湧入，巴菲特指標就可能繼續維持在高點。但如果未來聯準會(Fed)在處理經濟問題時出現失誤，原本看似無害的高指標，隨時可能變成吞噬資產的陷阱。