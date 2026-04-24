快訊／台股收漲1218.25點、史上第5大漲點　台積電收新高2185

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（24日）開高走高，加權指數終場大漲1218.25點，創史上第5大漲點，以38932.4點作收，漲幅3.23％，成交量10329.2億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲148.5點開出，指數開高走高，盤中最高達38989.94點，最低37862.65點，終場收在38932.4點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲105元來到2185元，漲幅5.05％；鴻海（2317）下跌3.5元至221.5元；聯發科（2454）上漲220元至2435元；廣達（2382）上漲1元來到323元；長榮（2603）上漲0.5元至201.5元。

今天漲幅前5名個股為勤誠（8210）上漲110元，漲幅10％；昇陽半導體（8028）上漲22元，漲幅10％；安普新（6743）上漲2.3元，漲幅10％；台端（3432）上漲1.7元，漲幅10％；全科（3209）上漲4.95元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為大東（1441）下跌1.4元，跌幅10％；訊芯-KY（6451）下跌44.5元，跌幅9.97％；汎銓（6830）下跌80元，跌幅9.96％；康普（4739）下跌10元，跌幅9.95％；永光（1711）下跌5.6元，跌幅9.91％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 勤誠（8210） 1210.0 ▲110.0 ▲10.0％ 昇陽半導體（8028） 242.0 ▲22.0 ▲10.0％ 安普新（6743） 25.3 ▲2.3 ▲10.0％ 台端（3432） 18.7 ▲1.7 ▲10.0％ 全科（3209） 54.5 ▲4.95 ▲9.99％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大東（1441） 12.6 ▼1.4 ▼10.0％ 訊芯-KY（6451） 402.0 ▼44.5 ▼9.97％ 汎銓（6830） 723.0 ▼80.0 ▼9.96％ 康普（4739） 90.5 ▼10.0 ▼9.95％ 永光（1711） 50.9 ▼5.6 ▼9.91％

資料來源：證交所