快訊／台股收漲1218.25點、史上第5大漲點　台積電收新高2185

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（24日）開高走高，加權指數終場大漲1218.25點，創史上第5大漲點，以38932.4點作收，漲幅3.23％，成交量10329.2億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲148.5點開出，指數開高走高，盤中最高達38989.94點，最低37862.65點，終場收在38932.4點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲105元來到2185元，漲幅5.05％；鴻海（2317）下跌3.5元至221.5元；聯發科（2454）上漲220元至2435元；廣達（2382）上漲1元來到323元；長榮（2603）上漲0.5元至201.5元。
今天漲幅前5名個股為勤誠（8210）上漲110元，漲幅10％；昇陽半導體（8028）上漲22元，漲幅10％；安普新（6743）上漲2.3元，漲幅10％；台端（3432）上漲1.7元，漲幅10％；全科（3209）上漲4.95元，漲幅9.99％。
跌幅前5名個股則為大東（1441）下跌1.4元，跌幅10％；訊芯-KY（6451）下跌44.5元，跌幅9.97％；汎銓（6830）下跌80元，跌幅9.96％；康普（4739）下跌10元，跌幅9.95％；永光（1711）下跌5.6元，跌幅9.91％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|勤誠（8210）
|1210.0
|▲110.0
|▲10.0％
|昇陽半導體（8028）
|242.0
|▲22.0
|▲10.0％
|安普新（6743）
|25.3
|▲2.3
|▲10.0％
|台端（3432）
|18.7
|▲1.7
|▲10.0％
|全科（3209）
|54.5
|▲4.95
|▲9.99％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大東（1441）
|12.6
|▼1.4
|▼10.0％
|訊芯-KY（6451）
|402.0
|▼44.5
|▼9.97％
|汎銓（6830）
|723.0
|▼80.0
|▼9.96％
|康普（4739）
|90.5
|▼10.0
|▼9.95％
|永光（1711）
|50.9
|▼5.6
|▼9.91％
資料來源：證交所
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