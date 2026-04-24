社會新鮮人2025年平均薪資3.9萬元年增5%　17%領最低工資

▲勞動部公布去年社會新鮮人薪資、此為徵才博覽會示意圖。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

勞動部今（24）日公布114年（2025年）初任人員薪資調查，去年新鮮人薪資平均為3.9萬元，年增5.4%，其中大學畢業者3.6萬元，研究所5.3萬元。但仍有近2.4萬名新鮮人（佔整體新鮮人的17.2%）的起薪僅領最低工資（2萬8590元）。

勞動部調查顯示，去年初任人員為13.8萬人，較113年減少9千人或6.3%，主因畢業生人數減少所。就性別觀察，男性佔45.7%，女性占54.3%；教育程度以大學佔70.4%最多，研究所佔21.5%次之，二者合占91.9%，另高級中等（高中、高職）佔5.4%，專科僅佔2.6%。

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去年初任人員以任職製造業佔20.8%最多，批發及零售業佔16.1%次之，醫療保健及社會工作服務業佔12.3%居第三，其餘佔比較高之行業包括專業科學及技術服務業8.8%、教育業8.6%、住宿及餐飲業6.7%。

與前一年（113年、2024年）相較，以製造業占比上升1.2個百分點較多，醫療保健及社會工作服務業亦上升0.6個百分點，批發及零售業、住宿及餐飲業則分別下降0.9、0.7個百分點。

去年初任人員薪資平均為3.9萬元，較前一年增加5.4%（2000元），為工業及服務業本國籍全時受僱員工每人每月經常性薪資5.1萬元的76.9%。

就初任人員主要任職行業觀察，去年大學畢業者以醫療保健及社會工作服務業薪資平均4.2萬元最高，金融及保險業3.9萬元次之；研究所則以出版影音及資通訊業6.1萬元最高，製造業6萬元次之。

去年大學畢業初任人員以就讀醫藥衛生及社會福利領域薪資4.2萬元最高，教育領域4萬元次之；研究所以就讀資訊通訊科技領域薪資6萬元最高，工程、製造及營建領域5.9萬元次之；與前一年相較之年增率，大學畢業者以工程、製造及營建領域之5.2%（2000元）較高，研究所則以服務領域之7.9%（3000元）較高。

