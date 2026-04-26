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00940本月漲 10% 創新高解套，月配ETF卻漸漸被更多人蛋雕？

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／玩股特派員

歷經 2025 年整體對高股息 ETF 的逆風，在近期台積電震盪、聯電與聯發科反彈的走勢，長期破發的 00940 本月漲了快 11% 創新高，兩年來終於解套。但經過一年折騰，月月配 ETF 規模好像都縮水不少⋯⋯

加權指數再度站回 37000，不過今天市場另一個重點則是股價長期在 10 元震盪的 00940，這個月就漲了近 11%，今天還創下 10.42 元的歷史新高。 上市將近兩年，終於有機會讓早期買進的投資人看到帳面回到水面之上，配息也不再是左手配右手了，這可真是苦盡甘來了⋯⋯嗎？但其實這個消息沒有你想的那麼好。

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▲▼玩股網搭配照。（圖／記者巫彩蓮攝）

00940 之所以上漲，可看到是近 20 日以來，成份股啟碁漲了將近 50%，另外聯電、聯發科、廣達也各自漲超過 20%。幾檔重量級成份股短期暴力拉抬，帶著整個 ETF 的淨值一起往上走，股價自然跟著創高，並不代表這個 ETF 的選股邏輯、配息結構、或整體競爭力有任何根本性改善。但若說到配息，2025 年全年總配息 0.425 元，近四季殖利率約 4.67%，含息報酬率約 32.4%，可說是在高股息 ETF 也並不特別出色的成績。

▲▼玩股網搭配照。（圖／記者巫彩蓮攝）

回到 2024 年春天所謂「高股息之亂」的巔峰，但 2025 年對高股息 ETF 更是逆風，先是四月關稅戰讓所有個股先跌跌停兩天，反彈速度可就有快有慢了。而此時資金集中於台積電與 AI 股，一來是對市值型 ETF 有利，再來是 AI 股多為成長股，意思是股價漲得快，殖利率偏低。如果能夠一個禮拜漲 30%，殖利率 5-6% 的吸引力自然就降低了。

也因此，整個 2025 年對於高股息 ETF 的影響，首先是資金不再受所謂高殖利率成分股所吸引，接著是去年許多高股息 ETF 出現「降息」現象。在這種績效不如大盤，規劃現金流也不如預期的狀態下，資金自然會做出選擇。

2025 年，台股高股息 ETF 的配息狀況呈現「月升季降」兩樣情，也就是月配 ETF 逐步升息，季配 ETF 卻多數下修配息金額。但季配型的高股息 ETF 如 0056、00878、 00919 等規模在一年後幾乎都持續成長，但月配息 ETF 的規模則是同步縮水 35～40%。除了 00940 從 1750 億規模縮水到 778 億，如 00929、00939、00934 等同樣是月配息的 ETF，月規模也同步縮水 35～40%。曾經討論高股息 ETF 季配或月配哪個比較適合的問題，看來市場已漸漸做出選擇。

▲▼玩股網搭配照。（圖／記者巫彩蓮攝）

00940 創新高是一回事，但整體月配息 ETF 規模下滑，則代表市場已重新思考「每個月都有錢進帳」。雖然月配息能帶給退休族或需要現金流的人有心理上的安全感，實際上運作成本高，而每個月領到的錢，本來就是你自己的資產。再加上 00940 長期處於折價狀態，看似划算，但也市場彷彿是在說：即便是股價創高，也不願意用等值的價格來持有這個 ETF。

▲▼玩股網搭配照。（圖／記者巫彩蓮攝）

高股息 ETF 經歷一年來的考驗與洗牌，即便目標不在資產成長，但在選股邏輯、現金流配置設計與長期增值能力，在規模消長中，市場也有更明顯的商品偏好。對於投資人來說，重點不在於選擇哪種商品， 而是先確認自己投入的目的，是資產成長、配息頻率，還是總報酬？而不是要一個看起來「我全都要」，但最後一個什麼都有、但什麼都還差那麼一點的選項。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由《玩股網》授權《東森新媒體ETtoday》刊載，不得轉載

關鍵字： 標籤:高股息ETF00940台股配息

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