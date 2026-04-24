日月光舉行青少年永續創新競賽　用創意點亮永續路徑

▲日月光舉行青少年永續創新競賽。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／台北報導

日月光透過「青少年永續創新競賽」，結合實作專案與工作坊，鼓勵高中生從台灣當前永續議題出發，提出具體可行的創新方案，培養年輕世代對環境問題的觀察、思辨與實作能力。

日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，競賽希望引導年輕人看見台灣面臨的重大永續問題，建立環境意識與責任感，並進一步將想法轉化為可執行的解決方案。

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參賽作品中，中正高中團隊提出「StepFlux 智慧互動地墊系統」，結合壓電發電技術與 ESG 儀表板，將踩踏動能轉換為電能，並透過 LED 即時呈現步行成果，讓通勤與移動過程中的日常行為具備節能意義。團隊成員李家睿表示，從購買材料、設計圖到製作原型，過程中最大的挑戰在於資源運用與實作落地。

另一組師大附中團隊則以城市交通產生的風能為發想，設計「Savonius 垂直軸風力發電機」，希望在捷運、火車、高鐵及高速公路等場域，捕捉高速行駛所形成的風力並轉換為電能。團隊成員呂文凱指出，目前作品仍需持續優化扇葉設計，以提升發電效率並降低風阻影響。

日月光表示，競賽不僅著重創意，也重視實際應用、可行性與後續落地潛力，盼透過企業資源與專業評估機制，協助青年將創新構想轉化為可被驗證與採用的永續行動。