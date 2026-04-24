股票分割太香該AII in嗎？專家打槍：股價「變親民」不代表風險消失

▲熱門標的一旦分割便會引爆市場話題，但專家提醒資產總價值並未改變。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者萬玟伶／綜合報導

熱門標的一旦實施分割總能引發市場熱議，如上個月00631L將股價由百元降至約20元的親民水準，雖降低入手門檻吸引小資族搶進，但專家提醒股價外觀的改變並不等於價值增加，進場前應理性區分心理感受與實質風險。

面對不久前的「正2熱潮」，理財專家指出，投資新手最容易產生的錯誤認知就是將「便宜」與「獲利空間」掛鉤。很多人看到股價從幾百元變成20元，直覺上會覺得股票變便宜了、現在買很划算。但事實上，「便宜」往往只是一種心理感受，而非真正的投資邏輯。

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專家進一步解釋，股票分割就像是把一塊大蛋糕切成更多細片。雖然你手上的片數變多了，但整塊蛋糕的大小並沒有改變。例如以00631L的投資人來說，分割後的資產總市值依然相同，並不會因為股價數字縮小，就讓資產莫名增值。真正的關鍵在於，10元的股票依然有跌到1元的風險，而高價股同樣具備翻倍成長的動能，股價數字的大小並不能保證未來的漲跌方向。

特別值得注意的是，00631L具備兩倍槓桿特性，雖然在台股多頭行情下能放大報酬，但也伴隨著極高的波動風險。雖然分割後僅需約兩千元就能買進一張，讓更多小資族能輕易參與，但「低門檻」並不等於「低風險」。網路討論中所謂「不是暴漲就是暴跌」的說法，正反映了高槓桿工具的本質，若單純因為股價看起來便宜就盲目進場，恐怕會忽略背後的槓桿反撲力量。

法人指出，在AI與半導體產業帶動下，台股長線趨勢雖被看好。然而投資小白在進場前應先建立正確觀念，看清「蛋糕的大小」，才不會在追逐便宜價格的過程中，忽視了高槓桿工具可能帶來的資產大幅縮水。